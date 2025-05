Van leeg winkelcentrum naar hotspot: Hoe een Duitse ondernemer de Ritterpassage herontdekt

In het Duitse Hamelen (bekend van de Rattenvanger) runt Holger Wellner zijn gelijknamige modehuis. Waar anderen klagen over teruglopende bezoekersaantallen en leegstand in het centrum, komt hij juist in actie. De aangrenzende winkelcentrum de Ritterpassage tovert hij om tot een multifunctionele conceptstore. Het is slechts een van de vele initiatieven van deze ondernemende retailer, die ondanks een omzetdaling in zijn eigen winkel, blijft investeren in vernieuwing en beleving.

FashionUnited belicht de ideeën waarmee hij het winkelcentrum nieuw leven inblaast.

Leegstaande passage wordt vernieuwende conceptstore

De Ritterpassage in het Duitse Hamelen, gebouwd in 1984, is inmiddels gedateerd. Modeondernemer Wellner wil daar verandering in brengen. Samen met winkelinrichters van Konrad Knoblauch GmbH ontwikkelde hij een nieuw winkelconcept dat de leegstaande passage nieuw leven moet inblazen.

Vroeger zaten hier zo’n 40 kleine winkels; binnenkort moet het weer een levendige plek worden in de binnenstad. Blikvanger wordt een opvallende lichtinstallatie, bestaande uit honderden lichtpunten.

De Ritterpassage voor de verbouwing Credits: Konrad Knoblauch GmbH

De nieuwe winkelruimte krijgt een modern, open ontwerp met een coöperatief karakter. Dat wil zeggen dat verschillende functies samenkomen: van horeca en retail tot dienstverlening. De voormalige losse winkels maken plaats voor één grote ruimte van drie verdiepingen en zo’n 1.400 vierkante meter.

Zoveel mogelijk bestaande onderdelen van de oude passage worden hergebruikt. Kleine trappen uit vroegere winkels krijgen een nieuwe functie en er komt een centrale, brede trap. Deze vormt niet alleen een verbinding tussen de verdiepingen, maar wordt ook gebruikt voor productpresentaties, tentoonstellingen en evenementen.

De nieuwe winkel wordt op alle verdiepingen verbonden met het naastgelegen modehuis Wellner. Beide panden behouden hun eigen ingang en uitstraling, maar Wellner zal het grootste deel van de nieuwe ruimte zelf in gebruik nemen.

Visualisatie van de nieuwe conceptstore Credits: Knoblauch

Over modehuis Wellner: Het familiebedrijf Wellner bestaat sinds 1928 en begon als groothandel in fournituren. In de jaren zeventig veranderde het in een herenmodezaak, later kwam er dameskleding, lingerie en beenmode bij. Sinds 2002 zit het modehuis op de huidige locatie in het centrum van Hamelen.

In het nieuwe winkelconcept komen andere merken dan in het huidige assortiment. In plaats van het midden- en premiumsegment mikt Wellner op een toegankelijker prijsklasse, met onder andere Mango en merken van het Deense Bestseller (zoals Vero Moda en Jack&Jones).

De winkel krijgt een flexibel indelingsconcept. De ruimtes kunnen eenvoudig worden aangepast aan wisselende thema’s, merken of tijdelijke aanbiedingen. “Klanten verwachten steeds iets nieuws. Je moet ze blijven verrassen,” aldus Wellner.

Visualisatie van een horecaconcept voor de conceptstore Credits: Knoblauch

Er is al interesse van lokale horecaondernemers om een deel van de ruimte te huren, al sluit Wellner een eigen horecaconcept ook niet uit. Ook aanvullende diensten zoals een Wedding Lounge, passend bij het bestaande aanbod, krijgen een plek.

Visualisatie van de Wedding Lounge Credits: Knoblauch

Daarnaast komt er een kleermakerij. Die is al actief in Hamelen, maar groeit uit zijn jasje. In de nieuwe winkel komt een open atelier voor reparaties, personalisaties en demonstraties.

Een naam voor het project is er nog niet. Wel staat vast dat het een eigen identiteit krijgt, los van modehuis Wellner. De naam ‘Ritterpassage’ verdwijnt.

De opening gebeurt in drie fasen: de kelder in september/oktober, het voorste deel in maart, en uiteindelijk het hoofdgedeelte een jaar later. De totale investering loopt in de miljoenen. De ruimte is eigendom van Wellners eigen vastgoedbedrijf en wordt deels gefinancierd door banken, aandeelhouders en met steun van de stad Hamelen.

Hamelen ondersteunt het project via het programma ‘Hameln handelt!’. Daarmee betaalt de stad tijdelijk de huur van vernieuwende winkelconcepten, tot maximaal 60.000 euro per jaar. Ook draagt de stad bij aan verbouwingskosten.

Holger Wellner (links) in gesprek met het Knoblauch-team Credits: Modehuis Wellner / Knoblauch

Minder winkels, meer functies

Volgens Wellner moeten binnensteden veelzijdiger worden. “Een aaneenschakeling van winkels past niet meer bij deze tijd,” zegt hij. Door online winkelen is er minder behoefte aan fysieke winkelruimte. Die vrijkomende ruimte kan dan benut worden voor horeca, diensten of wonen. “De binnenstad wordt gewoon veel diverser.”

Zo zou de Ritterpassage er in de toekomst uit kunnen zien Credits: Konrad Knoblauch GmbH

Horeca is daarbij essentieel. Volgens de ‘Deutschlandstudie Innenstadt 2024’ noemt 58,3 procent van de mensen dit als belangrijkste reden om naar het centrum te gaan. Alleen winkelen scoort nog hoger (70,8 procent). Maar vooral in kleinere steden als Hamelen (59.000 inwoners) kiezen veel mensen liever voor online winkelen vanwege het gemak en beperkte aanbod.

Slimmer verkopen dankzij digitalisering

Digitalisering speelt een belangrijke rol in Wellners aanpak. In de winkel gebruikt het personeel tablets om klanten beter te adviseren op basis van hun aankoopgeschiedenis. Ruim 80 procent van de omzet komt van vaste klanten. Met die data wordt een ‘digitale tweeling’ van de klant gecreëerd.

Daarnaast worden digitale systemen gebruikt om de voorraad beter te beheren en om alternatieve maten of kleuren direct te kunnen bestellen. Daarvoor maakt Wellner gebruik van platforms als Fashion Cloud en Modehaus.de, waarmee aangesloten winkels elkaars voorraden kunnen inzien en gebruiken.

Zo zou de Wedding Lounge er in het nieuwe concept uit kunnen zien Credits: Knoblauch

Evenementen en toerisme

De bezoekersaantallen in Hamelen dalen, maar Wellner wil daar iets aan doen. Niet alleen door vaste klanten beter te bedienen, maar ook door toeristen aan te spreken. Veel dagjesmensen komen naar de stad vanwege de Rattenvanger-sage, maar blijven meestal niet lang. Overnachtingsmogelijkheden zijn beperkt en te duur. Vakantiewoningen zouden een oplossing kunnen zijn, al is daar in het nieuwe project geen ruimte voor.

Daarom komt er in de winkel een evenementenruimte. Van modeshows tot workshops: het doel is om ook doordeweeks meer bezoekers te trekken. Een speciaal aangestelde medewerker organiseert dit soort activiteiten.

Meer koopzondagen zouden ook helpen, vindt Wellner. Maar door regelgeving en de verschillende belangen van winkeliers is dat lastig. Kleine ondernemers hebben bijvoorbeeld vaak te weinig personeel voor een extra dag open.

Positieve energie in crisistijd

De omzet in modehuis Wellner daalde 30 procent sinds 2019. Dat komt door de coronaperiode, maar ook doordat de winkel deels verbouwd wordt na waterschade. Toch blijft Wellner positief: klanten moeten bij hem vooral een fijne tijd beleven. Hij heeft zelfs een ‘feelgoodmanager’ aangesteld om de sfeer voor zowel klanten als personeel goed te houden.

Modehandelaar Holger Wellner Credits: Wellner