Nieuwe invoerregels per 1 juli: online pakketjes van buiten de EU duurder

Vanaf 1 juli 2026 worden bestellingen bij webshops buiten de EU duurder. De tot nu toe geldende vrijstelling voor zendingen tot 150 euro verdwijnt dan, zo meldt de Nederlandse Douane. PostNL informeerde klanten dit weekend per nieuwsbrief.

Voor zendingen tot 150 euro geldt voortaan een vast bedrag van 3 euro invoerrechten per productcategorie.

Voor modeconsumenten geldt: kleding kent invoerrechten van maximaal 12 procent, schoenen maximaal 17 procent en sieraden maximaal 4 procent — bovenop het standaard btw-tarief van 21 procent, zo is op de website van de Douane te lezen.

De inklaringskosten worden soms direct verrekend bij het afrekenen in de webshop, maar kunnen ook achteraf via de pakketdienst in rekening worden gebracht.

Shein-Paket Credits: Ole Spötter für FashionUnited