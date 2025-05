Nieuwe kredietovereenkomst: Lenzing verzekert zich van 545 miljoen euro

De Oostenrijkse vezelfabrikant Lenzing AG heeft zijn financiële basis verstevigd. Het concern maakte vandaag bekend dat het een nieuwe financiering heeft afgesloten door middel van een gesyndiceerde lening van 545 miljoen euro. Deze stap versterkt ‘de liquiditeitsreserve van het bedrijf met het oog op toekomstige herfinancieringen’, aldus Lenzing.

Volgens het bedrijf omvat het nieuwe financieringspakket ‘een lening met een looptijd van drie jaar van 355 miljoen euro en een doorlopend krediet van 190 miljoen euro met een looptijd van eveneens drie jaar met verlengingsopties van in totaal twee jaar’. Geldverstrekkers zijn een consortium van gerenommeerde banken, waaronder Commerzbank AG, Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, BNP Paribas en UniCredit Bank Austria AG.

Nico Reiner, de financieel directeur van Lenzing, prees de overeenkomst. “De succesvolle financiering tegen aantrekkelijke voorwaarden in de huidige onzekere marktsituatie is een sterk blijk van vertrouwen en een duidelijke bevestiging van onze goede positie op de wereldwijde vezelmarkt”, verklaarde hij in een statement. “Met deze succesvolle financiering versterken we onze financiële basis en bouwen we onze positie als toonaangevend geïntegreerd vezelbedrijf verder uit.”