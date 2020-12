Nieuwe organisatiestructuur bij LVMH: meer focus op omnichannel en data

LVMH heeft twee vooraanstaande figuren binnen het merk Louis Vuitton uitgekozen om de verdere digitalisering van het luxeconglomeraat in goede banen te leiden. Michael David, momenteel verantwoordelijk voor online retail bij Louis Vuitton, is aangesteld als Chief Omnichannel Officer van LVMH. Franck Le Moal, voorheen Chief Information Officer bij Louis Vuitton, zal de digitale samenwerkingen van LVMH gaan overzien. Beide functies zijn nieuw binnen het luxeconglomeraat, zo blijkt uit interne communicatie van het bedrijf in handen van WWD. Er is dus sprake van een nieuwe organisatiestructuur bij LVMH, die sterker dan voorheen gericht is op omnichannel en data.

De aanstellingen van David en Le Moal volgen op het vertrek van Ian Rogers, die sinds 2015 Chief Digital Officer was bij het bedrijf. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de lancering van 24S, het eigen online retailproject van LVMH. Rogers verplaatst naar de Parijse tech-startup Ledger. Wel blijft hij werkzaam binnen LVMH als adviseur van CEO Bernard Arnault. De functie van Chief Digital Officer kwam met Rogers’ exit te vervallen om plaats te maken voor een structuur waarin meer specifieke aandacht is voor verschillende onderdelen van het digitaliseringsproces.

Volgens Toni Belloni, group managing director bij LVMH, blijven de fysieke winkels van LVMH ‘de kern van het distributiesysteem’, maar krijgt elk merk ook een digitale omgeving met een ‘kwalitatief hoogstaande infrastructuur voor klantenservice op afstand’, zo staat in de berichtgeving. Een focuspunt voor David zal zijn om gebruik te maken van kunstmatige intelligentie met het doel om ‘klanten nog meer te verrassen met gepersonaliseerde curatie en service’, aldus Belloni.

Belloni overzag de reorganisatie van de digitale en IT-teams. Belloni zegt uit te kijken naar het samenwerken met David en Le Moal om ‘de vooruitgang in alle categorieën en binnen alle maisons te versnellen. We hebben een solide digitale basis bij LVMH, maar de reis is nog maar net begonnen.’