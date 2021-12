Nieuwe overeenkomst voor opvolger kledingconvenant waarschijnlijk in voorjaar 2022

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, ook wel het kledingconvenant genoemd, loopt op 31 december 2021 af. Een opvolger van het convenant wordt naar alle waarschijnlijkheid in het voorjaar van 2022 aangekondigd, zo meldt de SER in een persbericht.

De nieuwe overeenkomst heeft als doel de meest impactvolle doelen in de sector te stellen. Dit heeft ook te maken met de toekomstige wettelijke eisen die gesteld worden aan de textielsector. Zo komt de EU in 2022 met een wetgevingsvoorstel op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ook in Nederland worden hiervoor al stappen gemaakt. Op dit moment voeren bedrijven, vakbonden en ngo’s al gesprekken over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst om mensenrechten, internationale arbeidsrechten, het milieu en dierenwelzijn in de kleding- en textielsector te bevorderen. Onder deze organisaties bevinden zich brancheverenigingen INretail en Modint, vakbonden CNV en FNV en ngo’s Solidaridad en Unicef.

“Partijen willen een overeenkomst die impactvol is. Onze aanpak zorgt voor duidelijke, individuele en gedeelde toezeggingen om collectieve doelen te bereiken. Dit geeft de sector een gemeenschappelijk aanknopingspunt over hoe impact kan worden bereikt in de sector,” aldus Jennifer Schappert in het persbericht. Scheppert leidt namens de SER het proces.