Nieuwe pensioenregeling voor ruim miljoen mensen uit de detailhandel

Vakbond FNV heeft een nieuwe pensioenregeling afgesproken met diverse werkgeversorganisaties in de detailhandel. De regeling moet gelden voor zeker 1,3 miljoen mensen. Het gaat om een gedeelte van mensen die nog in de detailhandel werken, mensen die al gepensioneerd zijn en mensen die pensioen hebben opgebouwd bij Pensioenfonds Detailhandel maar nu in een andere sector werken.

De nieuwe regeling wordt een solidaire premieregeling genoemd, aldus FNV in een persbericht. Willem Noordman, pensioenbestuurder bij de FNV: “De afspraken passen goed bij de detailhandel en de toekomst. Pensioen blijven we samen regelen maar je ziet wat je spaart en de risico’s delen we met elkaar. Dat levert de best mogelijke resultaten voor iedereen: jong, oud, werkend of gepensioneerd. Bij de overgang van de huidige naar de nieuwe regeling wordt rekening gehouden met de belangen van al die groepen. Het is nu aan de leden om hun zegje erover te doen. Daar nemen we de tijd voor tot na de feestdagen."

In de nieuwe regeling moeten nabestaanden beter ondersteunt worden, een kleine solidariteitsreserve opgebouwd in plaats van de grote reserves, wie onder de huidige regeling valt behoudt de opgebouwde rechten en mensen die nadeel ondervinden door het afschaffen van het doorsneesysteem worden gecompenseerd.