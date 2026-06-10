Nieuwe rekentool maakt impact herbruikbare verpakkingen inzichtelijk

Om te voldoen aan de strengere Europese verpakkingswetgeving, de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), die deze zomer stapsgewijs wordt ingevoerd, lanceert belangenorganisatie Thuiswinkel.org samen met Verpact, Boxo en Partners for Innovation een rekentool voor de e-commercesector. Dat melden de betrokken partijen vandaag in een gezamenlijk persbericht.

De tool assisteert webshops en logistieke dienstverleners om de milieu-impact van nieuwe en gerecyclede verpakkingen direct met elkaar te vergelijken, en moet de partijen helpen de Europese doelstellingen van 5 procent afvalvermindering in 2030 en 15 procent in 2040 te halen.

Gebruikers moeten zelf nog een aantal parameters invullen, zoals het verpakkingsmateriaal en hoe vaak het naar verwachting bruikbaar is. Op basis van een levenscyclusanalyse (LCA) berekent het systeem vervolgens de CO₂-uitstoot, het water- en het materiaalgebruik.

Met de berekeningen kan een partij hardmaken dat herbruikbare verpakkingen milieuvriendelijker zijn, in plaats van het enkel aan te nemen. Volgens de infographic van Thuiswinkel ligt het watergebruik voor een wegwerpverpakking van golfkarton met 4.000 liter per bezorging bijna driemaal hoger dan dat voor een herbruikbare variant van kunststof (polypropeen). Ook de uitstoot van broeikasgassen ligt hoger: ruim 350 gram CO₂ tegenover circa 200 gram voor de herbruikbare doos. De impact hangt af van de productie van de verpakking, evenals het transport, retourtransport, de reiniging en de 'end-of-life'-fase.

Verpact is eigenaar van de tool en leverde de verpakkingskennis, terwijl Partners for Innovation de rekenmethodiek ontwierp. Logistiek dienstverlener Boxo bracht praktijkkennis in over de retourstroom, en Thuiswinkel.org zorgde dat de tool aansluit op de uitdagingen van webwinkels.

Het project werd gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland. De tool is per direct beschikbaar voor de sector en te raadplegen via de website van Thuiswinkel.