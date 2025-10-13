Nieuwe start voor Gaastra: wie is Clinton Großhandels-GmbH?

Vorige week kondigde Clinton Großhandels-GmbH de overname aan van de licentierechten van het Nederlandse merk Gaastra. De in het Brandenburgse Hoppegarten, aan de oostelijke rand van Berlijn, gevestigde ondernemingsgroep is tot nu toe vooral bekend van de merken Camp David en Soccx.

De oprichting van het bedrijf, waaruit later Clinton Großhandels-GmbH en Clinton Logistik-GmbH ontstonden, vond plaats in 1992 door de broers Hans-Peter en Jürgen Finkbeiner uit Baden-Württemberg. Later traden nog twee Finkbeiner-broers toe tot het bedrijf.

Tot de Clinton-groep behoren de merken Camp David en Soccx

In 1997 lanceerde Clinton het herenmodemerk Camp David en het damesmodelabel Soccx. Het bereik beperkte zich aanvankelijk grotendeels tot de Oost-Duitse deelstaten. De doorbraak in heel Duitsland kwam toen de destijds zeer populaire muzikant en presentator van talentenjachten Dieter Bohlen tijdens zijn tv-optredens kleding van Camp David met opvallende slogans begon te dragen. Van 2010 tot 2023 was hij de officiële merkambassadeur van het label. In 2011 overschreed de omzet van het kledingbedrijf volgens mediaberichten al de grens van honderd miljoen euro.

Het succes van het bedrijf, dat inmiddels ook internationaal uitbreidde, werd in 2015 bevestigd door de opening van het nieuwe Europese hoofdkantoor in Hoppegarten. Dit hoofdkantoor huisvest ontwerpstudio's, logistieke faciliteiten en een flagshipstore. In 2019 werd het merkenportfolio uitgebreid met het streetwearlabel Harlem Soul, en vorig jaar kwam daar het damesmodemerk Senses.The Label bij.

Met de overname van de Gaastra-licentie zet de ondernemingsgroep nu de volgende groeistap. “Met deze strategische beslissing versterkt het bedrijf zijn multimerkenstrategie en breidt het zijn portfolio uit met een van de meest gerenommeerde heritage-merken in het premium sportswear-segment”, aldus het concern, dat nu extra ‘kansen op zowel nationale als internationale markten’ ziet.