Nieuwe textielbehandeling: microvezels laten tot 80 procent minder los

Livinguard Technologies AG, gevestigd in Zwitserland, lanceert een nieuwe technologie om microplastic te verminderen. De nieuwe, gepatenteerde textielveredeling ‘Livinguard Better Fresh’ vermindert het afbreken en loslaten van microvezels gedurende de hele levensduur van textiel met tot wel 80 procent. Tegelijkertijd voorkomt het effectief de vorming en ophoping van geurtjes in textiel.

De technologie is gebaseerd op het voorzien van materiaaloppervlakken met een positieve lading. Dit activeert een krachtig en langdurig mechanisme voor geurneutralisatie. Daarnaast wikkelen polymeren van verschillende lengtes zich stevig om de vezels, waardoor de afgifte van microvezelfragmenten tijdens het wassen wordt verminderd. Tegelijkertijd verhogen de polymeren de duurzaamheid van het textiel.

Livinguard belooft dat de behandeling minstens vijftig wasbeurten meegaat. “We hebben het zelfs al honderd keer gewassen, en beide functies bleven onveranderd”, zegt Frank Skalicky, hoofd verkoop Duitsland.

De oplossing op waterbasis wordt direct na het verven aangebracht, op de stof of op het kledingstuk. Grote aanpassingen in bestaande productieprocessen zijn niet nodig. De technologie is geschikt voor vrijwel alle vezels en weefsels, van gemengde vezels tot zuivere synthetische, plantaardige of dierlijke vezels. “De behandeling werkt bijzonder goed op polyester, waar het voor concurrerende technologieën vaak lastig wordt”, legt Skalicky uit.

De officiële lancering vindt plaats van 21 tot en met 23 juli 2025 op de Functional Fabric Fair in New York.

Technologie van Linguard Better Fresh Credits: Livinguard Technologies AG