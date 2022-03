Nieuwe textielcoöperatie Cibutex gaat voor een gesloten keten

Vijf textielservice bedrijven zijn een samenwerking aangegaan met als resultaat de textielcoöperatie Cibutex, zo is te lezen in een persbericht. De coöperatie zet zich in voor het recyclen en terugwinnen van vezels uit afgedankt textiel.

Oprichters van Cibutex (Circular Business Textiles) zijn Blycolin Textile Services, Dubella, Edelweiss Groep, Lamme Textile Management en Nedlin. “In ons B2B-gebruikte textiel liggen belangrijke hulpbronnen verstopt. We willen deze terugwinnen in samenwerking met relevante recyclingbedrijven en zo de recycling van textiel, zoals geëist door de EU-Commissie, te bevorderen. Wij hebben onze krachten gebundeld om zo voldoende kritische massa bij elkaar te brengen om uiteindelijk ook de definitieve bestemming van ons afkeur linnen te kunnen bepalen, met als doel textiles to textiles,” aldus mede-oprichter Luuk de Win van Nedlin, in het persbericht.

Elk Europees textielservicebedrijf kan lid worden van Cibutex. De coöperatie zorgt voor de inzameling van het textiel, het vervoer naar de recyclagepartners en de vergoeding voor het oude textiel. Tot nu toe is het beperkt tot bedlinnen, tafelinnen en badgoed, maar in de toekomst wil de groep ook oplossingen ontwikkelen voor ander textiel. Recycling van werkkleding staat ook op de agenda, aldus het persbericht.