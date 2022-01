Nieuwe tool helpt merken inzicht te krijgen in de milieurisico's en -effecten van hun inkoop

Een nieuwe tool, ontwikkeld door Google en het WWF, wil de mode-industrie data-inzichten verschaffen om betere inkoopbeslissingen te nemen.

Het digitale platform, Global Fibre Impact Explorer (GFIE) genaamd, combineert de technische mogelijkheden van Google Cloud met de expertise van het WWF op het gebied van natuurbehoud om modemerken te helpen duurzamere inkoopbeslissingen te nemen. Het primaire doel is om vezels met een hoog risico in de portefeuilles van merken te identificeren en hen vervolgens te leiden naar aanbevelingen over hoe ze lokale initiatieven kunnen ondersteunen om hun milieu-impact te verbeteren.

Het platform stelt bedrijven in staat hun portefeuilles te beoordelen aan de hand van vijf belangrijke impactcategorieën: luchtvervuiling, bossen, biodiversiteit, klimaat en watergebruik en -kwaliteit. De tool stelt gebruikers in staat een reeks verschillende vezelopties te bekijken en te ontdekken welke acties kunnen worden ondernomen om de risico's te beperken.

Het probleem bij de kern aanpakken

De grondstoffenfase van de toeleveringsketen is verantwoordelijk voor het grootste deel van de milieu-impact van de mode-industrie. Daarom ligt de focus van de GFIE op het helpen van merken om betere inkoopbeslissingen te nemen vanaf het allereerste begin.

Welke gegevens zijn beschikbaar?

De gegevens van het platform worden beschikbaar gesteld via een combinatie van bronnen. Een daarvan is Google's Earth Engine Data Catalog, een cloudgebaseerd geospatiaal analyseplatform dat beschikbaar is via partnerschappen met academische instellingen en gebruikers in staat stelt satellietbeelden van de planeet te visualiseren en te analyseren.

Gegevens over de impact van vezelrisico's op een reeks bestaande duurzaamheidsrisico's en -effecten kunnen worden gebruikt om binnen het instrument verschillende analyseniveaus te creëren, en zullen beschikbaar worden gesteld om te downloaden. Met deze bronnen kan de tool risicofactoren per regio en vezel identificeren.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.