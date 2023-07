Nieuwe vice president en hoofd personeelszaken voor Wrangler en Lee eigenaar Kontoor Brands

Kontoor Brands, moederbedrijf van de jeansmerken Wrangler en Lee, heeft een nieuw uitvoerend vicepresident en hoofd personeelszaken benoemd. Dat kondigt het bedrijf vandaag aan in een persbericht. De rol gaat naar Pete Kidd, voormalig senior vicepresident ‘Global Total Rewards’ bij Kontoor.

Eerder was Kidd ook senior vicepresident ‘Total Rewards’ bij SAIC Inc., en Perspecta Inc.. Bij Benefits Noord-Amerika was hij daarvoor vicepresident vergoedingen en voordelen. Ook bekleedde hij leidinggevende HR functies bij Freddie Mac als senior directeur HR bedrijfsinitiatieven en directeur HR projecten.

Kidd zal in zijn rol direct rapporteren aan Kontoor’s CEO, Scott Baxter, die in het persbericht zegt: "Als een ervaren leider met een grote betrokkenheid bij de werknemerservaring, zullen [Kidd’s] staat van dienst en uitgebreide achtergrond in het aansturen van innovatie, talentprogramma's en HR prestaties ons in staat stellen om onze HR strategie naar nieuwe hoogten te brengen en blijvende waarde te leveren aan onze werknemers, klanten en aandeelhouders.”

"Bij Kontoor zijn onze mensen ons meest waardevolle bezit. We zijn verheugd dat [Kidd] ons directieteam komt versterken om onze medewerkers te blijven ondersteunen," voegt Baxter toe.