Nieuwe Vlaamse tool helpt ontwerpers verduurzamen vanuit de details

Flanders District of Creativity (FDC), HOGENT FTILab+, Xandres en Love Tomorrow (Tomorrowland) publiceren een ‘Cheat Sheet Fournituren & Accessoires’ - een praktische gids die wegwijst richting duurzamer design. Verduurzaming zit namelijk niet alleen in de stoffen, maar ook in de kleinere details, zoals garens, klittenband, drukknoop of rits. Doel is om die verborgen impact zichtbaar te maken, zo blijkt uit een persbericht.

De behoefte aan die tool is groot, blijkt uit een vragenlijst uitgezet door Flanders DC onder 51 modeprofessionals. Minder dan een vijfde van hen kiest voor duurzamere fournituren en de meerderheid heeft helemaal geen duurzaam beleidskader voor zulke ontwerpdetails.

Wegwijzende matrix

De wegwijzende matrix, ontwikkeld met steun van Vlaanderen Circulair, geeft bij de belangrijkste accessoires in mode- en lederen accessoire ontwerp informatie over de herkomst, samenstelling, end-of-life-opties en generieke impact op het milieu, arbeiders en dieren. Tot slot legt cheat sheet relevante certificeringen per item uit alsook belangrijke testnormen zoals EN- en ISO-standaarden.

De tool is online toegankelijk te raadplegen als pdf- of als interactieve versie voor Excel, waarmee gebruikers verschillende fournituren kunnen vergelijken. Ze kunnen zelf bepalen hoeveel gewicht ze toekennen aan de verschillende duurzaamheidscriteria en labels, zodat er vrije ruimte blijft voor expertise vanuit het bedrijf.

De Cheat Sheet Fournituren & Accessoires is gratis te raadplegen via Close the Loop, het bredere circulaire kader waarbinnen Flanders DC en Vlaanderen Circulair de branche aansturen op verduurzaming.