Nieuwe werkgeversorganisatie E-commerce Nederland pleit voor integrale sector-cao

De e-commercesector groeit snel en is daarmee niet alleen van stijgend economisch belang, maar ook voor de werkgelegenheid. Sinds donderdag heeft de sector daarom een eigen werkgeversorganisatie, E-commerce Nederland. Een vereniging met een bestuur en ledenraad die opkomt voor de belangen van ondernemers in de e-commercesector.

De vereniging is volgens de website bedoeld voor zogenaamde ‘pure online players’ die tenminste honderd medewerkers in dienst hebben. Ondernemingen waarbij minimaal tachtig procent van de omzet afkomstig is uit directe, dan wel indirecte bedrijfsmatige werkzaamheden op het gebied van e-commerce.

Voorzitter Daan Hermes laat aan Emerce weten dat hij het beeld van een vernieuwende, aantrekkelijke sector wil verankeren. Samenwerking kan de e-commerce sector in zijn ogen nog sterker maken en meer banen creëren voor de toekomst. E-commerce Nederland geeft aangesloten ondernemingen een stem richting beleidmakers en overheid. Daarnaast worden er collectieve arbeidsvoorwaarden afgesproken voor e-commerce ondernemingen. Verder wil de werkgeversorganisatie scholing- en ontwikkelingsmogelijkheden voor de sector optuigen. Kennisdeling moet samenwerking op het gebied van innovatie en veiligheid stimuleren.

E-commerce Nederland heeft een cao gepresenteerd aan haar leden. Deze recent door Picnic samen met vakbond De Unie gesloten cao is ook toegankelijk gemaakt voor andere e-commerce ondernemingen die zijn aangesloten bij E-commerce Nederland. De organisatie spreekt op de website van een ‘belangrijke eerste stap op weg naar het realiseren van een nog bredere, integrale sector-cao’. Dit komt de eenduidigheid en uniformiteit ten goede en het voorkomt concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen nationale spelers en internationale toetreders.

De omzet binnen de branche wordt in 2025 geschat op 55 miljard euro. Naar schatting werken er tegen die tijd tienduizenden mensen in de e-commerce sector, meldt Emerce.