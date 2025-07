Nieuwkomer Juliet Bridal schudt bruidsmodelandschap op

Een eigen winkel openen gaat niet over één nacht ijs. Niet alleen moet een geschikt pand worden gevonden en collectie ingekocht, men moet ook nadenken over de winkelervaring en de uitstraling. Het is dan ook niet gek dat Iris Spreeuwenberg en Lenne van Sambeeck het spannend vonden om te beginnen met Juliet Bridal, maar een gat in de markt deed de vriendinnen besluiten om toch een eigen bruidsmodezaak te openen gericht op de moderne bruid.

Het startpunt voor veel bedrijven is een frustratie van een van de oprichters en Juliet Bridal is daar geen uitzondering op. Tijdens de zoektocht naar haar eigen bruidsjurk had Spreeuwenberg moeite de jurk en de winkelervaring te vinden waar ze naar zocht. “We merkten dat de hele bruidsmodeindustrie en de zaken in Nederland nog best traditioneel zijn ingericht. Natuurlijk zijn er wel een aantal hippe zaken, maar die zijn op één hand te tellen. Ik was op zoek naar een winkel waar beleving echt helemaal centraal stond. Niet alleen met de gastvrijheid, maar ook met een mooie en aantrekkelijke winkel.” Nadat de twee vriendinnen naar eigen zeggen telkens van een koude kermis thuiskwamen, opperde hun partners dat ze het dan maar zelf moesten gaan doen. “Dat hebben we gedaan!”, lachen ze.

Lenne van Sambeeck (links) en Iris Spreeuwenberg, oprichters van Juliet Bridal. Credits: Juliet Bridal.

Zowel Spreeuwenberg als Van Sambeeck zijn allebei al ondernemer. Spreeuwenberg heeft een achtergrond in communicatie en heeft een eigen hospitality business en Van Sambeeck is na haar modeopleiding bij TMO in Doorn juist een eigen interieurbedrijf gestart. “Elk van ons heeft een eigen expertise, dus we kunnen elkaar daardoor heel goed loslaten”, vertelt Van Sambeeck.

Natuurlijk zijn er ook veel zaken waar ze elkaar voor nodig hebben. Het financieren van een winkel is ook belangrijk. Beiden sloten een familielening af, zetten spaargeld in en investeren geld uit hun andere ondernemingen in Juliet Bridal. “Dat geeft stabiliteit, dat er altijd wat binnenkomt,” aldus Spreeuwenberg. Zeker voor een retailbusiness die volledig offline zaken doet. De meeste mensen kopen een bruidsjurk simpelweg niet online. “Het is best een risico, dat is spannend.”

Juliet Bridal wil frisse wind brengen in traditionele bruidsmodewereld

Een van de financiële aspecten voor veel winkels is uiteraard het inkopen van de collectie. “We zijn begonnen met cold emailing. De stoute schoenen aantrekken en ons idee vertellen,” zo legt Van Sambeeck uit. Dat idee sloeg aan bij een van de grote namen in de bruidsmodeindustrie: Justin Alexander. Tijdens een afspraak vertelt het bedrijf dat zij geloven in het concept van Juliet Bridal. “ Zij zeiden: ‘Het bruidsmodelandschap in Nederland kan een frisse wind gebruiken’.” Met eenmaal Justin Alexander binnen het concept, kon de rest van de collectie worden opgebouwd. Op dit moment bestaat het assortiment uit de merken Justin Alexander Signature, Viktor & Rolf, Bronxs & Banco en Louvienne. Daarnaast zijn er accessoires van Jennifer Behr en Completed Works.

Niet alle items staan op de website van Juliet Bridal omdat de ondernemers de bruid en haar entourage ook willen verrassen. Wanneer een bruid een afspraak inplant vraagt het duo ook naar het Pinterest-bord van de bruid. Mochten daar stijlen bijzitten die wellicht nog niet in de winkel hangen, maar die wel bij partnermerken beschikbaar zijn, dan kunnen ze deze nog opvragen. “Dan komt er bijvoorbeeld een doos van vijf jurken speciaal voor deze bruid. Het is echt een gepersonaliseerde ervaring.”

Het statige pand in Zeist. Credits: Juliet Bridal

Met het eerste merk in de pocket was het belangrijk om een plek voor de winkel te hebben. “Toen werd het noodzaak dat we een mooie locatie zouden vinden, want daar start de beleving.” Eerst werd gekeken naar Amsterdam omdat ook daar een modernere bruidswinkel ontbreekt. Een geschikt pand vinden met de juiste uitstraling was echter nog niet zo gezegd, zo gedaan. “We liepen daar tegen een muur omdat het duur is, maar ook slecht bereikbaar. Toen hebben we de oogkleppen afgedaan en kwamen we dit pand in Zeist tegen. Het beantwoordde aan onze behoeftes. We hebben meteen de makelaar gebeld en hebben diezelfde middag nog bezichtigd. We werden meteen verliefd op het mooie plafond, de ruimte, het groen in de omgeving en de bereikbaarheid."

Het statige pand past perfect bij de boetiek ervaring die Spreeuwenberg en Van Sambeeck willen neerzetten. “Een beetje Paris chic.” Van Sambeeck heeft vervolgens het interieur in een modern jasje gestoken zodat de oude elementen van de locatie in balans zijn, modern met nieuw. Op banken bij de open haard wordt de bruid en haar entourage ontvangen, bij de bar krijgen ze een welkomstdrankje aangereikt en als highlight van de winkel is daar de paskamer. Voor een echt wauw-effect heeft de paskamer een bijzonder effect: dubbele gordijnen die zoals in een theater gelijktijdig opengaan. Welke bruid wil nou niet zo’n moment?

De paskamer van Juliet Bridal. Credits: Juliet Bridal

Traditie krijgt concurrentie: Juliet Bridal herdefinieert bruidsmodewinkel

Het is duidelijk dat de twee ondernemers een bijzondere ervaring en herkenbaar eigen merk willen neerzetten. Zo wordt in de branding van de boetiek alles vanuit ‘Juliet’ geschreven. Ook gebruikt het bedrijf niet de lookbook foto’s van de merken, maar fotografeert Juliet Bridal de items in geheel eigen stijl. Zo ontstaat er een consistent beeld van hoe de winkel zich aan de wereld wil tonen.

“Dat is het leuke aan ondernemen. Je gaat voor je eigen visie en daar sta je honderd procent achter en je zet die stappen die nodig zijn om dat te bereiken.” Natuurlijk zitten de dames met zijn tweeën in het bedrijf en dat is soms nog even wennen. “We hebben besloten dat we verschillende ‘hoedjes’ hebben. Soms hebben we het zakelijke hoedje op en soms het vriendinnen hoedje. We moeten namelijk ook moeilijke gesprekken kunnen voeren zonder dat onze vriendschap daaronder lijdt.”

Door hun nieuwe onderneming leren de twee elkaar niet alleen beter kennen, maar ook de bruidsmodeindustrie. “We vinden het echt geweldig om iedereen te leren kennen. We hadden ook net een koffietje met iemand uit de branche. We hebben namelijk geen zin in ouderwetse concurrentie, we moeten het toch samen de branche in leven houden.”

De droom? Om een klinkende naam te worden in de branche. “Als iemand zich verloofd, dat dan iemand zegt: Je gaat wel naar Juliet Bridal voor je jurk, toch?”, zo grappen de twee. “En misschien nog een winkel in Amsterdam: Juliet City.”