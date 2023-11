‘Nike begint rechtszaken tegen New Balance én Skechers’

Sportkledinggigant Nike heeft naar verluidt een federale rechtszaak aangespannen tegen New Balance en Skechers, waarin de twee schoenenfabrikanten ervan worden beschuldigd inbreuk te maken op gepatenteerde technologie. De klachten, beide gezien door Reuters, hebben betrekking op Nike's 'Flyknit' technologie, die wordt gebruikt bij de productie van de bovenste delen van hardloop-, voetbal- en basketbalsneakers.

Nike diende de aanklacht tegen New Balance in bij de federale rechtbank van Massachusetts, waar het verklaarde dat de Fresh Foam, FuelCell en andere stijlen van het New Balance zijn patentrechten schonden. Ondertussen werd Skechers geconfronteerd met een soortgelijke rechtszaak in Los Angeles, waar Nike beweerde dat een aantal schoenen van het merk, waaronder Ultra Flex en Glide Step, inbreuk maakten op de patenten. Het bedrijf eist een schadevergoeding en een verbod voor zowel New Balance als Skechers om inbreuk te maken.

In een verklaring aan Reuters zei New Balance dat het "de intellectuele eigendomsrechten van concurrenten volledig respecteert, maar dat Nike niet het exclusieve recht heeft om schoenen te ontwerpen en te produceren volgens traditionele productiemethoden die al tientallen jaren in de industrie worden gebruikt".

Het is niet de eerste keer dat Nike rechtszaken aanspant om zijn Flyknit patenten te verdedigen. Het bedrijf klaagde eerder Adidas en Puma aan voor soortgelijke claims, die beide uiteindelijk hun rechtszaak schikten. Eerder in 2023 had sportmerk Lululemon ook te maken met een Flyknit-rechtszaak. Deze zaak is nog niet afgerond.