Nike benoemt nieuwe directeur vrouwenmode

Nike heeft een nieuwe vice president en algemeen directeur dameskleding benoemt, zo vermelden verschillende media, waaronder FashionNetwork. Vanaf 13 maart zal Amy Montagne de vrouwenactiviteiten gaan leiden als vice president en algemeen directeur vrouwenmode. Zij vervangt Whitney Malkiel, die heeft besloten het bedrijf te verlaten.

Montagne is met haar achttien jaar ervaring bij Nike een veteraan te noemen. Momenteel is ze nog actief als vice president en general directeur van Azië-Pacific en Latijns-Amerika. Hiervoor was ze onder andere vice president van de wereldwijde mannenafdeling, vice president en algemeen directeur wereldwijde categorieën en vice president en algemeen directeur wereldwijde merchandising.

De huidige rol van Montagne zal vervuld worden door Cathy Sparks, op dit moment nog vice president van Nike direct in het EMEA gebied. Ook Sparks is niet nieuw bij Nike. Ze begon 25 jaar geleden bij NikeTown in Portland als een winkel athlete. Later was ze onder andere vice president en algemeen directeur van wereldwijde Nike Direct winkels, vice president van Nike direct retail concepten, vice president Nike winkels en algemeen directeur van opkomende direct-to-consumer (DTC) markten en algemeen directeur van de Koreaanse DTC markt.