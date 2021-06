Nike, Inc. behaalt omzetgroei van 19 procent in boekjaar 2021

Nike, Inc. heeft het afgelopen boekjaar goed doorstaan als men kijkt naar de omzet. Het bedrijf wist namelijk in het boekjaar een omzetgroei van 19 procent te behalen en daarbij een omzet van 44,5 miljard dollar (37,2 miljard euro), zo blijkt uit het jaarverslag.

Het resultaat is uitzonderlijk aangezien veel bedrijven in de modebranche het afgelopen jaar juist hun omzet hebben zien afnemen. “Nike’s sterke resultaten dit kwartaal en het gehele fiscale jaar onderstrepen Nike’s unieke voordeel en diepe band met consumenten wereldwijd,” aldus John Donahoe, CEO van Nike, Inc. “FY21 was een cruciaal jaar voor Nike waarin we onze <em>consumer direct acceleration</em> strategie tot leven brachten op het platform. Gestuwd door ons momentum blijven we investeren in innovatie en ons digitale leiderschap om Nike’s basis te leggen voor langetermijngroei.” Nike, Inc. is het moederbedrijf van het merk Nike maar ook van Converse.

Nike, Inc. weet omzet en netto inkomen te laten groeien in FY21

Het fiscale jaar van Nike, Inc. kreeg in het vierde kwartaal nog een zet van 96 procent omzetgroei. In het kwartaal werd een omzet behaald van 12,3 miljard dollar (10,2 miljard euro). Tijdens het gehele boekjaar werd dus een omzet behaald van 44,5 miljard dollar (37,2 miljard euro). Het merk Nike behaalde een omzet van 42,3 miljard dollar door een stijging van 17 procent bij gelijke wisselkoersen. Converse behaalde een groei van 16 procent bij gelijke wisselkoersen en een omzet van 2,2 miljard dollar (1,8 miljard euro). Het netto inkomen van Nike, Inc kwam in het boekjaar neer op 5,7 miljard dollar (4,7 miljard euro).

De meeste groei was te zien in de ‘Greater China’ regio, een benaming voor het vasteland van China. Daar werd een omzet van 8,2 miljard dollar (6,8 miljard euro) behaald door een groei van 24 procent. In de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) werd een omzet behaald van 11,4 miljard dollar (9,5 miljard euro) door een groei van 23 procent. Noord-Amerika zag een groei van 19 procent en een omzet van 17,1 miljard dollar (14,3 miljard euro). De regio’s Asia Pacific en Latijns-Amerika worden door Nike, Inc. samengepakt in het verslag en leverde een omzet van 5,3 miljard dollar (4,4 miljard euro) op door een groei van 6 procent.