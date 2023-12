Nike, Inc. stel verwachting voor boekjaar naar beneden bij

Nike, Inc. zet pas op de plaats. Het sportmodebedrijf stelt de verwachting voor het boekjaar naar beneden bij, zo blijkt uit een financiële update van het bedrijf. Nike, Inc. verwacht nu nog maar een omzetgroei van één procent, terwijl het eerder rond de vijf procent stijging verwachtte.

Het bericht over het bijstellen van de verwachting zit verwerkt in het kwartaalverslag over het tweede kwartaal. In dit kwartaal werd een omzet behaald van 13,4 miljard dollar (12,1 miljard euro) door een groei van 1 procent.

Waar de omzetgroei achterbleef in het kwartaal, was er wel een grote verbetering te zien in het netto inkomen. Dit kerncijfer steeg met 19 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Door de stijging komt het netto inkomen voor de periode neer op 1,6 miljard dollar (1,4 miljard euro).

Het kwartaalverslag bevat nog meer interessante informatie. Zo kondigt Nike, Inc. aan dat het op zoek gaat naar kansen waarmee het toekomstige groei kan versnellen en een ‘ sneller, efficiënter Nike gebouwd kan worden’. Met deze kansen wil het onder andere ruim 2 miljard dollar aan kosten besparen de komende drie jaar. Het bedrijf voegde eraan toe dat de gebieden van potentiële besparingen bestaan uit het vereenvoudigen van het productassortiment, het vergroten van de automatisering, het gebruik van technologie, het stroomlijnen van de organisatie en het benutten van de schaalgrootte om de efficiëntie te vergroten. Als onderdeel van deze strategie zal het stroomlijnen van de organisatie naar verwachting resulteren in herstructureringskosten vóór belastingen van ongeveer 400 tot 450 miljoen dollar, voornamelijk in verband met ontslagkosten van werknemers.