Nike navigeert door meerjarige transformatie met gemengde Q2-resultaten

Nike, Inc. presenteert de financiële resultaten voor het tweede fiscale kwartaal eindigend op 30 november 2025. De cijfers tonen een complexe situatie: bescheiden groei aan de bovenkant en aanzienlijke druk op de winst. Het bedrijf bevindt zich midden in een meerjarige transformatie.

De totale omzet bedraagt 12,4 miljard dollar. Dit betekent een stijging van één procent op gerapporteerde basis, maar blijft vlak op valutaneutrale basis.

Problemen in Greater China verdiepen zich

De 'Greater China-strategie' staat onder zware druk. De regio fungeerde ooit als belangrijkste groeimotor wereldwijd. Nu vormt het gebied het meest hardnekkige probleempunt voor Nike. Het bedrijf meldt een omzetdaling van zeventien procent in Greater China. Dit is het zesde opeenvolgende kwartaal met een daling. De structurele kloof met lokale consumenten blijkt moeilijk te overbruggen.

De terugval is bijzonder ernstig in de performancecategorie. De verkoop van schoeisel daalt daar met twintig procent. Deze daling onderstreept een groeiende kloof in een markt die nu ongeveer vijftien procent van Nike's totale omzet vertegenwoordigt. Tijdens de nabespreking van de resultaten op donderdag was directeur Elliott Hill openhartig over de situatie. Hij erkende: "Het is duidelijk dat we onze aanpak voor de Chinese markt moeten herzien."

Hill's bredere 'Win Now'-strategie richt zich op vernieuwing van productlijnen en het schrappen van verouderde lifestylecollecties. De verwachte 'langzame en gestage' vooruitgang in China blijft echter uit. Beleggers raken steeds ongeduldig. Het aandeel Nike daalt tien procent na publicatie van de resultaten. Dit verlengt de daling sinds begin dit jaar tot dertien procent.

Directe verkoop en winst dalen scherp

Het kwartaal kenmerkt zich door een duidelijke verschuiving in kanaalperformance. De wholesale-omzet stijgt met acht procent naar 7,5 miljard dollar. Deze groei komt voornamelijk door expansie in Noord-Amerika. Het Nike Direct-segment daalt echter met acht procent naar 4,6 miljard dollar. Deze daling wordt versterkt door een terugval van veertien procent in digitale verkoop. Dit benadrukt de aanhoudende uitdagingen in het e-commerce- en eigen-winkelecosysteem van het bedrijf.

De winstgevendheid staat onder druk in deze periode. De brutomarge krimpt met 300 basispunten naar 40,6 procent. Het bedrijf schrijft deze daling voornamelijk toe aan hogere tarieven op de Noord-Amerikaanse markt. De nettowinst daalt hierdoor met 32 procent naar 0,8 miljard dollar. Dit resulteert in een verwaterde winst per aandeel van 53 dollarcent.

Het management presenteert de resultaten als onderdeel van een noodzakelijke, weloverwogen transitie. Directeur Elliott Hill omschrijft het bedrijf als zijnde in de 'middelste fase' van een comeback. Hij benadrukt een 'Win Now'-strategie gericht op het herstructureren van teams en het versterken van relaties met wholesalepartners.

Financieel directeur Matthew Friend beaamt dit. Hij merkt op dat het bedrijf tegenwind ervaart door een dynamische bedrijfsomgeving en herpositionering. Het portfolio blijft echter veerkrachtig.

Ondanks de winstdaling keert Nike 598 miljoen dollar aan dividend uit. Dit is een stijging van zeven procent ten opzichte van vorig jaar. Het markeert 24 opeenvolgende jaren van dividendgroei.