Nike richt zich op Noord-Amerika, groothandel en hardlopen na Q1-resultaten

Nike, Inc. rapporteert een omzet van 11,7 miljard dollar voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2026. Dit is een stijging van 1 procent op gerapporteerde basis, maar een daling van 1 procent op valuta-neutrale basis. Het kwartaal eindigde op 31 augustus 2025. De verwaterde winst per aandeel (WPA) voor de periode bedraagt 49 dollarcent, een daling van dertig procent op jaarbasis.

De resultaten tonen een strategische verschuiving in de verkoopkanalen. De groothandelsomzet stijgt met 7 procent naar 6,8 miljard dollar, terwijl de omzet van Nike Direct daalt met 4 procent naar 4,5 miljard dollar. Deze daling is het gevolg van een afname in het digitale segment van het merk Nike.

De brutomarge daalt met 320 basispunten naar 42,2 procent. De oorzaken zijn voornamelijk hogere kortingen, de kanaalmix en verhoogde importheffingen in Noord-Amerika.

Elliott Hill, president en CEO van NIKE, Inc., geeft commentaar op de resultaten: “Dit kwartaal heeft Nike vooruitgang geboekt met onze Win Now-acties in onze prioriteitsgebieden Noord-Amerika, groothandel en hardlopen.” Hij voegt toe: “Hoewel we successen boeken, hebben we nog werk te doen om alle sporten, regio's en kanalen op een lijn te krijgen, terwijl we opereren in een dynamische omgeving.”

Ondanks de kortetermijndruk op de marges, die bijdroeg aan een daling van de nettowinst met 31 procent naar 0,7 miljard dollar, blijft het bedrijf gefocust op de strategische uitvoering.

Matthew Friend, executive vice president en financieel directeur van Nike, Inc., erkent de volatiliteit en merkt op: “Ik ben bemoedigd door het momentum dat we dit kwartaal hebben gecreëerd, maar de vooruitgang zal niet lineair zijn, omdat onderdelen van ons bedrijf zich op verschillende tijdlijnen herstellen.”