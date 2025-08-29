'Nike schrapt meer banen'
Nike (NKE) plant een nieuwe ronde van ontslagen om de groei te stimuleren, aldus CNBC. Minder dan één procent van het kantoorpersoneel van Nike wordt getroffen. Het is onduidelijk hoeveel mensen hun baan zullen verliezen, maar de EMEA-regio en het merk Converse blijven buiten schot.
In februari meldde Nike al dat het twee procent van zijn personeelsbestand (ruim 1.500 banen) zou schrappen in het kader van een reorganisatie. Deze nieuwe ontslagronde maakt deel uit van de inspanningen van CEO Elliott Hill om de manier waarop teams binnen het bedrijf werken te veranderen.
Eerder, onder voormalig CEO John Donahoe, veranderde Nike zijn bedrijfsstructuur. In plaats van te organiseren per sport, begon het bedrijf zijn producten in te delen in dames-, heren- en kindercategorieën om zijn lifestyle-activiteiten te laten groeien.(DPA)
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.
