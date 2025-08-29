'Nike schrapt meer banen'

Nike (NKE) plant een nieuwe ronde van ontslagen om de groei te stimuleren, aldus CNBC. Minder dan één procent van het kantoorpersoneel van Nike wordt getroffen. Het is onduidelijk hoeveel mensen hun baan zullen verliezen, maar de EMEA-regio en het merk Converse blijven buiten schot.

In februari meldde Nike al dat het twee procent van zijn personeelsbestand (ruim 1.500 banen) zou schrappen in het kader van een reorganisatie. Deze nieuwe ontslagronde maakt deel uit van de inspanningen van CEO Elliott Hill om de manier waarop teams binnen het bedrijf werken te veranderen.

Eerder, onder voormalig CEO John Donahoe, veranderde Nike zijn bedrijfsstructuur. In plaats van te organiseren per sport, begon het bedrijf zijn producten in te delen in dames-, heren- en kindercategorieën om zijn lifestyle-activiteiten te laten groeien.(DPA)