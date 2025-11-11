Nike sluit toekomstdeals met recyclepartijen Loop en Syre

Sportswear-gigant Nike heeft twee meerjarige samenwerkingen aangekondigd met circulaire stoffenleveranciers Loop Industries en Syre, waarmee het merk een stap verder zet op het gebied van circulaire materialen. Zo valt te lezen in afzonderlijke persberichten van de leveranciers.

Bij Loop Industries, een bedrijf uit Montreal, gaat het om een offtake-overeenkomst waarin Nike zich verbindt voor het ‘Twist’-polyester van de producent: een virgin-kwaliteit resin gemaakt van snijresten (‘textile scrap’) uit de fabriek in een faciliteit die nu gebouwd wordt in India. Loop heeft de milieu­winsten al in kaart gebracht: tot 81 procent minder broeikas­gasemissies en een jaarlijkse CO₂-besparing van 418.600 ton.

Tegelijkertijd loopt een nieuwe deal met de Zweedse recyclaar Syre, vanaf nu de strategisch partner voor de levering van Nike’s gerecyled polyester in alle performance-lijnen. Die hoeveelheden moet het straks aankunnen dankzij een wereldwijde infrastructuur, te beginnen met een fabriek in Vietnam die in 2027 wordt gebouwd. Syre gebruikt als feedstock voor de gerecyclede stoffen een combinatie van gebruikte kleding en industrieel textielafval. Eerder werden andere grote afnemerscontracten gesloten met H&M Group, GAP Inc., Houdini Sportswear, en Target.

Voor beide recyclaars is Nike nu van strategisch belang voor groei en opschaling; andersom kan Nike met de deals haar materiaalstrategie onderstrepen en - als een van de eersten - naar voren treden als een op circulariteit gerichte modeproducent.