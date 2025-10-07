Nike verhoogt prijzen in belangrijkste categorieën nu het herstelplan van CEO Hill bijna een jaar loopt

In het afgelopen jaar verhoogt Nike Inc. de prijzen voor al haar schoenen-, kleding- en accessoirelijnen. Dit is onderdeel van het herstelplan van CEO Elliott Hill en een reactie op de toenemende internationale importheffingen op goederen uit Azië.

Volgens DataWeave stegen de prijzen voor schoenen met zeventien procent, kleding met veertien procent en accessoires en beschermende uitrusting met achttien procent. Dit geldt voor ongeveer 3.300 SKU's in de periode tussen september 2024 en september 2025.

Begin 2025 is er een versnelling in de prijsstijgingen te zien. In januari is er een stijging met dubbele cijfers voor schoenen en een toename van meer dan tien procent voor accessoires en beschermende kleding.

Volgens Karthik Bettadapura, CEO van DataWeave: “Deze consistente opwaartse trend duidt erop dat Nike vertrouwt op haar prijszettingsvermogen in de belangrijkste prestatiecategorieën, zelfs nu externe factoren zoals importheffingen en verschuivingen in verkoopkanalen de marges onder druk zetten.”

De strategie van het bedrijf lijkt gericht op het behoud van merkwaarde door selectieve promotie van bepaalde producten, terwijl de prijsdiscipline voor het sterkste aanbod gehandhaafd blijft.

Het meest recente kwartaal van Nike toont onverwachte groei na een scherpe omzetdaling in 2024. Dit wijst op een vroeg succes van het herstelplan van Hill.

Nike waarschuwt echter voor een zwakke vraag tijdens de feestdagen. Daarnaast zullen de geschatte 1,5 miljard dollar aan importheffingen de brutomarge van het bedrijf in het fiscale jaar 2026 met 1,2 procentpunt verlagen.

Om de gevolgen van de heffingen te beperken, vervroegt Nike ook importen. Volgens gegevens van Panjiva bestaat het grootste deel van de toeleveringsketen in 2025 uit zendingen uit China, Vietnam en Indonesië.

Sommige analisten zien de prijsverhogingen als een doelbewuste tactiek om de marges te beschermen. Anderen, zoals voormalig Walmart-CEO Bill Simon, vragen zich af of de verhogingen de heffingskosten wel accuraat weerspiegelen.