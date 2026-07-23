Nike veroordeeld tot betaling van ruim 7,5 miljoen dollar in discriminatiezaak

Een federale jury in Portland oordeelt dat Nike een voormalige vrouwelijke ingenieur discrimineerde door haar minder te betalen dan haar mannelijke collega's en haar langzamer te promoveren, deels vanwege haar geslacht. De uitspraak, die woensdag werd gedaan, verplicht het sportkledingbedrijf tot de betaling van meer dan 7,5 miljoen dollar (6,57 miljoen dollar).

De jury, bestaande uit een vrouw en zeven mannen, oordeelt dat Nike de federale en staatswetgeving schendt in de behandeling van Heather Hender, meldt Oregon Public Broadcasting (OPB). Hender werkte vijf jaar als procesingenieur op het hoofdkantoor van het bedrijf in Washington County. Naast de bevindingen over de beloning, is de conclusie van de jury dat Nike Hender deels langzamer promoveerde vanwege haar geslacht.

De jury kent Hender 19.739,52 dollar toe aan schadevergoeding en oordeelt dat Nike minstens 7,5 miljoen dollar aan punitieve schadevergoeding moet betalen. Dat bedrag ligt ver boven de circa 2 miljoen dollar die Henders advocaat voorstelde tijdens het slotpleidooi. Uit de rechtszaalverslaggeving blijkt dat de nabetaling verband houdt met de vaststelling dat Nike de Federal Equal Pay Act opzettelijk heeft geschonden.

De uitspraak volgt op een zesdaagse rechtszaak die zich specifiek richtte op Henders claims van discriminatie op het gebied van salaris en promotie. De zaak werd behandeld door rechter Amy Baggio in de US District Court for the District of Oregon.

Reactie van de eiseres

Tegenover verslaggevers buiten de rechtbank zegt Hender na de uitspraak dat haar ervaring niet uniek is. Volgens haar zijn er bij verschillende bedrijven veel mensen wier verhalen nog niet zijn verteld. Ze hoopt dat de beslissing anderen aanmoedigt om zich te melden, zo meldt KLCC.

Henders juridische team is verheugd over de uitkomst. Laura Salerno Owens, een advocate van het in Portland gevestigde kantoor Markowitz Herbold, zegt dat de uitspraak aantoont dat discriminatie op de werkvloer “een prijs heeft”. Ze roept op tot een einde aan wat zij omschrijft als een ‘jongensclubcultuur’ bij grote bedrijven.

Reactie van Nike

In een schriftelijke verklaring laat een woordvoerder van Nike weten dat het bedrijf zich inzet voor een eerlijke behandeling van werknemers en teleurgesteld is over de uitspraak. De woordvoerder bedankt de juryleden en het rechtbankpersoneel. Nike respecteert het juridische proces en evalueert de volgende stappen. Het bedrijf benadrukt de voortdurende focus op de ondersteuning van werknemers.

FashionUnited heeft Nike om een reactie gevraagd.

De aanloop naar de rechtszaak

De rechtszaak dateert uit 2018, toen vier medewerksters van Nike het bedrijf aanklaagden wegens seksediscriminatie. De aanklacht volgde maanden na berichten over een door mannen gedomineerde interne cultuur bij het bedrijf in Beaverton. Deze periode werd gekenmerkt door een golf van vertrekkende directieleden en een publieke verontschuldiging van de toenmalige CEO van Nike.

Drie van de oorspronkelijke vier eiseressen troffen een schikking voor de rechtszaak, waardoor Hender als enige eiseres overbleef. In de eerdere fasen van de zaak vroegen haar advocaten om een class-action-status, die honderden huidige en voormalige vrouwelijke werknemers zou omvatten. Een rechter wees dat verzoek in 2022 af, meldt OPB.

Nike kan de beslissingen nog aanvechten en de zaak voorleggen aan het Ninth Circuit Court of Appeals. Gedurende dit proces kunnen Henders advocaten hun poging hernieuwen om de zaak als een class action te certificeren.