Nike voert omzet met 5 procent op in Q3

Nike, Inc. is tijdens het derde kwartaal van het financiële jaar de omzetgrens van 10 miljard dollar gepasseerd. In euro’s komt dat neer op een omzet van ruim 9,2 miljard euro. Nike, Inc. passeerde de grens dankzij een omzetstijging van 5 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

Nike, Inc. is het moederbedrijf van zowel het merk Nike als het merk Converse. Nike haalde de meeste omzet binnen, namelijk 9,6 miljard dollar (ruim 8,8 miljard euro) dankzij een toename van 6 procent. Converse zag de omzet met 11 procent stijgen naar een bedrag van 506 miljoen (ruim 466 miljoen euro).

Nike, Inc. zag in Noord-Amerika de omzet stijgen met 4 procent en in de EMEA-regio zelfs met 11 procent, zo blijkt uit het verslag. De regio’s Asia Pacific en Latijns Amerika tezamen leverde een omzetstijging van 9 procent. Op het vasteland van China daalde de omzet met 4 procent tijdens het kwartaal.

Het netto inkomen van Nike, Inc. nam wel af tijdens het derde kwartaal. Het bedrijf schrijft de daling van 23 procent toe aan de impact van het coronavirus, zo is te lezen in het verslag. Het netto inkomen kwam aan het einde van het kwartaal neer op 847 miljoen dollar (rond de 781 miljoen euro).