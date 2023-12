'Nike wil honderden werknemers ontslaan'

Amerikaanse sportkledinggigant Nike, Inc. laat in een rapport aan Bloomberg weten van plan te zijn honderden banen te schrappen. Het nieuws komt een dag na de bijgestelde omzetgroei van vijf procent naar slechts één procent. Het doel van Nike, Inc. is twee miljard dollar (1,8 miljard euro) aan kosten te besparen.

Bloomberg meldt dat het bedrijf snijdt in de kosten van alle afdelingen vanwege de slechte verkoopcijfers van het afgelopen jaar. CFO Matt Friend deelt als reden voor de verwachte ontslagen bij Nike, Inc. "zwakkere verkoop vooruitzichten in China en de rest van de wereld”. Te weten: Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Het bedrijf liet ook minder groei zien in e-commerce, een sector waar ze hoge verwachtingen van hadden.

In de nasleep van deze aankondiging daalden de aandelenkoersen van Nike met 10 procent, meldt Bloomberg. De situatie van het bedrijf weerspiegelt een bredere trend in de sportkledingsector, aangezien andere spelers zoals JD Sports en Sports Direct ook worstelen met dalende beurskoersen.

Dit is de tweede impactvolle ontslagronde voor Nike. In 2020, tijdens de corona pandemie, lieten ze 700 werknemers gaan.