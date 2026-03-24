Nike wint rechtszaak en krijgt 11 miljoen dollar schadevergoeding in zaak over inbreuk en namaak

Juridische overwinning voor Nike, Inc. Een federale jury kent een schadevergoeding van in totaal elf miljoen dollar (9,49 miljoen euro) toe voor de bescherming van de trade dress (het onderscheidende uiterlijk) van het Dunk-model. De zaak is ook gericht tegen de wereldwijde verkoop van nagemaakte Nike-producten via sociale media en influencernetwerken.

Een jury van acht personen bij de United States District Court for the Central District of California stelt influencer Nicholas Tuinenberg en zijn kledingmerk Divide the Youth aansprakelijk voor een schadevergoeding van elf miljoen dollar. De aanklachten betreffen namaak en inbreuk op meerdere iconische Nike-merken, waaronder de namen Nike en Air Jordan, de Swoosh- en Jumpman-logo's, en de trade dress van de Nike Dunk.

De jury, zo verklaren de advocaten van Dla Piper die Nike bijstonden in een notitie, “heeft het bedrijf Divide the Youth ook aansprakelijk gesteld voor inbreuk op de geregistreerde trade dress van het Dunk-model, heeft Nike acht miljoen dollar toegekend als schadevergoeding onder de Lanham Act en drie miljoen dollar als punitieve schadevergoeding”.

“De uitspraak is een belangrijke stap in de wereldwijde strijd van iconische merken tegen namaak. Het bevestigt dat er inbreuk wordt gemaakt op de trade dress van de Nike Dunk, zelfs wanneer derden de Swoosh vervangen (het beroemde Nike-logo, een soort vleugel ontworpen door Carolyn Davidson, een grafisch studente aan de Portland State University in 1971, red.)”, benadrukt Tamar Duvdevani in de notitie. Duvdevani is de Amerikaanse hoofd van de afdeling handelsmerken, auteursrecht en media van het kantoor Dla Piper.

Het team van Dla Piper staat onder leiding van Tamar Duvdevani (New York). Het bestaat verder uit partners Staci Trager (Los Angeles) en Marc Miller (New York), en medewerkers Oscar Orozco-Botello (Los Angeles), Jared Greenfield, Maegan Stanley en Lucas Uhm (allen uit New York).

De Philip H. Knight Campus van Nike in Beaverton in de Verenigde Staten Credits: Nike media centre