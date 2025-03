Nike worstelt met dalende verkopen en ontslagen, voorspelt druk op marge

Nike, een toonaangevende sportartikelenfabrikant, staat voor uitdagingen in een jaar gekenmerkt door dalende verkopen en bedrijfsbrede ontslagen, terwijl het ernaar streeft de groei te herstellen. De resultaten van het derde kwartaal onthullen een omzetdaling van 9 procent naar 11,3 miljard dollar (omgerekend 10,43 miljard euro).

Samenvatting Nike's omzet daalde met 9 procent tot 11,3 miljard dollar in het derde kwartaal.

De brutomarge daalde met 330 basispunten tot 41,5 procent, en de nettowinst daalde met 32 procent.

Ondanks de dalende verkopen kondigde Nike een dividenduitkering aan van 594 miljoen dollar, een stijging van 6 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

De brutomarge daalde met 330 basispunten naar 41,5 procent, de nettowinst daalde met 32 procent naar 0,8 miljard dollar en de verwaterde winst per aandeel daalde met 30 procent naar 54 cent.

"De vooruitgang die we hebben geboekt met de 'Win Now' strategische prioriteiten waaraan we ons 90 dagen geleden hebben gecommitteerd, versterkt mijn vertrouwen dat we op de goede weg zijn", aldus Elliott Hill, president en CEO, een veteraan binnen Nike die uit zijn pensioen terugkeerde om in oktober de leiding over te nemen.

De omzet van het merk Nike bedroeg 10,9 miljard dollar, een daling van 9 procent, veroorzaakt door dalingen in alle geografische regio's. De directe omzet van Nike bedroeg 4,7 miljard dollar, een daling van 12 procent, terwijl de groothandelsomzet 6,2 miljard dollar bedroeg, een daling van 7 procent. De omzet van het merk Converse bedroeg 405 miljoen dollar, een daling van 18 procent.

Vooruitkijkend verwacht Nike een aanzienlijke daling van de brutomarge in het huidige kwartaal ten opzichte van het voorgaande jaar, toegeschreven aan verminderde consumentenbestedingen, de uitverkoop van verouderde merchandise met aanzienlijke kortingen en Amerikaanse importheffingen op producten uit China en Mexico.

Tijdens een conference call met investeerders verklaarde CFO Matthew Friend dat "geopolitieke ontwikkelingen, nieuwe importheffingen, volatiele wisselkoersen en belastingregels" tot de factoren behoren die onzekerheid creëren.