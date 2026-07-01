Nike ziet consument wereldwijd onder druk staan

De Amerikaanse sportartikelenfabrikant Nike Inc. ziet ondanks een zakelijke impuls door het WK voetbal een sombere stemming op de sportartikelenmarkt. “Onze klanten staan wereldwijd onder druk”, en dat is voelbaar in de sportartikelenbranche, aldus financieel directeur Matthew Friend in een conference call met analisten. Drie maanden geleden wees Nike al op risico's door de oorlog in Iran, die tot ‘ongeplande schommelingen’ in het consumentengedrag zou kunnen leiden, bijvoorbeeld door stijgende olieprijzen. Nu verwacht Nike de komende zes maanden geen verbetering van het sentiment.

Cijfers beter dan verwacht

Met de resultaten voor het vierde kwartaal 2025/26 overtrof Nike grotendeels de gemiddelde verwachtingen van analisten, ondanks een nieuwe daling in de belangrijke Chinese markt. Het aandeel daalde in de nabeurshandel in de Verenigde Staten met ongeveer drie procent.

Nike-topman Elliott Hill benadrukte tegelijkertijd een positief effect van het WK voetbal, dat momenteel onder andere in de thuismarkt van Nike, de Verenigde Staten, wordt gehouden. Bij de start van het toernooi zijn al tweeënhalf keer meer artikelen van nationale teams verkocht dan op hetzelfde moment tijdens het vorige WK in 2022, zei hij. Nike is onder andere de kledingsponsor van het Amerikaanse nationale team en vervangt volgend jaar ook Adidas bij het Duitse elftal.

Omzetdalingen verwacht

Voor de komende maanden stelt Nike zich in op omzetdalingen. In het afgelopen kwartaal daalde de omzet op jaarbasis met één procent tot 10,97 miljard Amerikaanse dollar (9,6 miljard euro). Analisten hadden gemiddeld gerekend op 10,86 miljard Amerikaanse dollar. Onder de streep steeg de kwartaalwinst van 211 miljoen Amerikaanse dollar in hetzelfde kwartaal vorig jaar naar 1,07 miljard Amerikaanse dollar. Een belangrijke reden hiervoor was echter de aanspraak op terugbetaling van Amerikaanse importheffingen, nadat bevelen van president Donald Trump door het Hooggerechtshof van het land waren vernietigd.

Met een omzet van 4,83 miljard Amerikaanse dollar in de Verenigde Staten bleef Nike iets onder de marktverwachtingen. De omzet van ongeveer 1,3 miljard Amerikaanse dollar in China was daarentegen hoger dan gemiddeld voorspeld door experts.

Zelf veroorzaakte dip

Nike zoekt een uitweg uit een dip waar het bedrijf zichzelf in heeft gemanoeuvreerd. Het concern zette de afgelopen jaren sterk in op directe verkoop, ten koste van de detailhandel. Vooral op de Amerikaanse markt konden concurrerende merken daardoor schapruimte van Nike overnemen in de winkels, wat de verkoop beïnvloedde. Het bedrijf streeft nu naar een betere relatie met zijn retailpartners.

Topman Hill heeft de concurrent van Adidas een sterkere focus op sporters voorgeschreven, nadat het lifestyle-aandeel in het assortiment de afgelopen jaren was toegenomen.