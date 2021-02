Nog geen salaris voor personeel Miss Etam en Steps, NXT wacht op NOW-regeling

De medewerkers van Miss Etam en Steps zitten zonder salaris. NXT Fashion heeft het salaris van januari nog niet uit kunnen betalen, omdat het bedrijf nog geen ondersteuning van de NOW-regeling ontvangt, aldus een persbericht van NXT Fashion.

Het UWV, dat gaat over de NOW-regeling, is nog niet tot een besluit gekomen of NXT en daarbij Miss Etam en Steps een ‘bestaande’ of een ‘nieuwe onderneming’ is. Nieuwe ondernemingen maken namelijk nog geen kans op de NOW-regeling. “Hierdoor is het onzeker geworden of Miss Etam en Steps in aanmerking komen voor de steunmaatregelen. Als gevolg van de weggevallen omzet zijn de inkomsten van de onderneming nihil. De steunmaatregelen zijn noodzakelijk om de uitbetaling van de salarissen van de circa 300 medewerkers veilig te stellen,” aldus NXT in het persbericht.

Miss Etam en Steps werden vorig jaar september doorgestart door NXT Fashion. “We zijn druk bezig om aan te tonen dat we niet zomaar een nieuwe werkgever zijn maar dat we een doorstartende partij zijn en dat we dus wel recht hebben op deze steunmaatregelen”, aldus NXT Fashion in het persbericht. NXT is van mening dat het ‘oude’ Miss Etam en Steps zijn voortgezet, in afgeslankte vorm, maar ook met het personeel dat al voor het faillissement in dienst was. “Als gevolg van de situatie heeft NXT Fashion de salarissen over de maand januari nog niet kunnen uitbetalen. De directie vindt dit “bijzonder spijtig”, maar ze vond het wel nodig het personeel over de ontstane situatie te informeren,” aldus het bedrijf. NXT Fashion verwacht in de loop van de komende week meer duidelijkheid van het UWV.

NXT Fashion komt sinds de doorstart van Miss Etam en Steps al geruime tijd negatief in het nieuws. In oktober werd gemeld dat er geen salaris werd uitbetaald, een dertigtal winkels dicht was en geen nieuwe collectie werd geleverd in de winkels. NXT Fashion-eigenaar Martijn Rozenboom noemde de mediaberichten een storm in een glas water. Er werd een loonvordering ingediend door vakbond AVV en kort daarna werden de eerste salarissen overgemaakt. Eind december 2020 werden het distributiecentrum en het shared service center van NXT Fashion failliet verklaard.

NXT Fashion was in eerste instantie ook de nieuwe eigenaar van Claudia Sträter, Expresso en Promiss. Claudia Sträter en Expresso gingen echter al snel over naar de Van Uffelen Groep en Promiss werd doorverkocht aan het Belgische Paprika.