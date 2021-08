Nog vier weken tot deadline nieuw veiligheidsakkoord: SKC lanceert merkenmonitor

Het Bangladesh veiligheidsakkoord liep al in mei af, maar de onderhandelingsperiode over een nieuw akkoord werd verlengd tot 31 augustus. Met nog maar vier weken tot de deadline, is er volgens Schone Kleren Campagne (SKC) nog geen doorbraak in zicht, aldus een persbericht. Daarom lanceert SKC een merkenmonitor die laat zien welke merken voorstander zijn van een nieuw bindend veiligheidsakkoord en welke grote merken vooruitgang op het gebied van fabrieksveiligheid belemmeren.

Het Bangladesh-akkoord werd opgezet na de Rana Plaza ramp in 2013. Het doel is om fabrieken veiliger te maken. “Elk kledingmerk dat inkoopt in Bangladesh en zich nu niet actief uitspreekt voor een sterk juridisch bindend akkoord zet de veiligheid van kledingarbeiders op het spel,” aldus Christa de Bruin van SKC in het persbericht.

De merkenmonitor is op de website van de Schone Kleren Campagne te vinden.