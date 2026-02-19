Non-profitorganisatie Remake stopt wegens gebrek aan financiering

Remake, de non-profitorganisatie achter de campagnes #NoNewClothes en #WearYourValues, staakt haar activiteiten. De reden is het uitblijven van de benodigde financiering om de operaties voort te zetten.

Oprichtster van de organisatie, Ayesha Barenblat, kondigde het nieuws aan op Instagram. Ze verklaarde dat dit besluit van het bestuur van Remake “de meest verantwoorde weg vooruit” is in het huidige klimaat.

De laatste activiteiten eindigen op 28 februari 2026. Tot die tijd wil de wereldwijde belangenorganisatie haar verplichtingen aan kledingarbeiders en coalitiepartners nakomen door een zorgvuldige afbouw van de programma's.

Barenblat wijst op een daling in de financiering voor arbeidsorganisaties en klimaatrechtvaardigheid. Dit raakt de organisatie in een periode van politieke en economische onrust. Ze verwees ook naar “de groeiende tegenstand tegen de maatregelen voor bedrijfsverantwoordelijkheid waar we zo hard voor hebben gevochten”.

“We hebben elke optie onderzocht: een herstructurering van onze activiteiten, fusiemogelijkheden met gelijkgestemde organisaties, een aanpassing van ons model en het zoeken naar nieuwe financieringsbronnen,” vervolgde haar verklaring.

Het Instagram-account van Remake blijft na de sluiting actief. Het wordt onafhankelijk beheerd door de directeur digitale media, Daisy Christophel. De gratis educatieve middelen en toolkits voor belangenbehartiging blijven online toegankelijk. Dit geldt ook voor een selectie van duurzaamheidsbronnen die beschikbaar zijn via Custom Collaborative.

Barenblat richtte Remake op in 2015 met als missie het bepleiten van klimaatrechtvaardigheid en eerlijke lonen in de kledingindustrie. Aanvankelijk lag de focus op samenwerking met onderwijsinstellingen. In de loop der jaren groeide het bereik van de organisatie tot uiteindelijk 3.000 ambassadeurs in 80 landen.

De inspanningen waren gebundeld in campagnes, elk ontworpen om het bewustzijn over onrecht in de mode-industrie te vergroten. Dit leverde opmerkelijke reacties op. De #PayUp-campagne verzamelde bijvoorbeeld 270.000 handtekeningen. Hiermee werd tijdens de pandemie meer dan 22 miljard dollar (18,7 miljard euro) aan geannuleerde contracten vrijgemaakt. De campagne beïnvloedde ook de invoering van wetten ter bescherming van kledingarbeiders, zoals de California Garment Worker Protection Act.

Daarnaast was er de jaarlijkse #NoNewClothes-campagne. Deze moedigde consumenten aan om kleding te repareren, ruilen en opnieuw te dragen om de milieu-impact te verminderen en eerlijke arbeidspraktijken te bevorderen. Door een consumptiepauze van 90 dagen aan te moedigen, meestal van juni tot september, wilde Remake water besparen en de uitstoot verminderen.