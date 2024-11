Noodweer in Spanje: De modewereld biedt hulp

Madrid - Inditex, H&M, Mango, Scalpers, Nude Project en veel meer modebedrijven, zowel nationaal als internationaal, betuigen steun en solidariteit voor de slachtoffers van het noodweer in Spanje. De orkaan verwoestte de gebieden van Castilla-La Mancha en het zuidelijke deel van metropool Valencia, waar het puinruimen doorgaat terwijl het aantal dodelijke slachtoffers nog steeds oploopt.

Terwijl het land zich klaarmaakt voor de tweede (van de drie) dag van officiële rouw, afgekondigd door de voorzitter van de regering - Pedro Sánchez, gaan de hulp- en puinruimingsdiensten door om tonnen puin en modder te ruimen die zijn achtergelaten door de laatste overstroming. Puin is niet meer dan een voorbeeld van materiële schade.

Beeld van de effecten van de DANA toen deze door de autonome gemeenschappen Castilla-La Mancha en de Valenciaanse Gemeenschap (Spanje) trok. Credits: Arzobispado de Valencia

Iedereen die de pech heeft dit aan den lijve te moeten ondervinden, aarzelt niet om deze trieste episode te beschrijven en brengt soms het slechtste in een mens naar boven. Mensen plunderen en overvallen winkels, huizen en duizenden auto’s die op de openbare weg zijn achtergelaten. Het brengt daarentegen ook het beste in de mens naar boven; men zoekt steun bij buren door voedsel en water met elkaar te delen, een handje te helpen bij het opruimen of een schouder om op uit te huilen. Het is een ramp die al ruim 40 jaar niet meer is voorgekomen. We staan stil bij de mode-industrie die zich opnieuw van haar meest menselijke kant laat zien en zich opnieuw tot de zwaarst getroffenen wendt. Een steun die ze proberen te beiden voor zover dat binnen hun eigen middelen en mogelijkheden ligt, en via acties die variëren van de altijd noodzakelijke steun- en solidariteitsbetuigingen tot donaties van materialen en fondsen, zodat de belangrijkste sociale organisaties hulp kunnen blijven bieden aan degenen die door de overstroming zijn getroffen.

De steunacties van Mango en H&M en de inzameling van basisbehoeften door Nude Project

In een poging om enkele, en we benadrukken slechts enkele, van de demonstraties en acties van steun die de modewereld toont, is modemultinational Mango - een van de modeketens met een grote aanwezigheid in de Valenciaanse Gemeenschap - heeft een verklaring van steun en medeleven afgegeven aan al die mensen en hun families die getroffen zijn door de overstromingen. Ze voegden eraan toe dat “onze teams samenwerken met de verschillende veiligheids- en reddingsdiensten om hulp te bieden aan de slachtoffers”, zonder verder in detail te treden. Mango is ook gevestigd in het winkelcentrum ‘Bonaire’ dat is verwoest door de overstromingen.

Beeld van de effecten van de DANA toen deze door de autonome gemeenschappen Castilla-La Mancha en de Valenciaanse Gemeenschap (Spanje) trok. Credits: Arzobispado de Valencia

Een andere internationale modeketen, de Zweedse keten H&M, die ook is gevestigd in winkelcentrum ‘Bonaire’, deelt dat “we ons medeleven en onze solidariteit willen betuigen met iedereen die getroffen is door de verwoestende storm ‘Dana’ in Spanje”. Met oog op de crisis die is ontstaan, vervolgt het management van de keten: “H&M ondersteunt onze teams in de getroffen gebieden en houdt de situatie nauwlettend in de gaten om te zorgen voor het welzijn van onze collega’s en klanten. We werken nauw samen met lokale teams om de dringende behoeften te beoordelen.”

Zich bewust van de crisis die is ontstaan door deze extreme episode van koud weer, kondigt het cultmodemerk Nude Project op vrijdag 1 november aan hun winkel in het centrum van de stad Valencia wordt omgezet in een solidariteitspunt. Van 12:00u tot 20:00u wordt er kleding, schoenen, geconserveerde levensmiddelen, water, hygiëneproducten, batterijen, fakkels en ‘alle andere noodzakelijke artikelen’ ingezameld. Op zaterdag 2 november vertrekken deze spullen vanaf hetzelfde punt om 12:00u naar de gebieden die het zwaarst getroffen zijn.

Ondanks het feit dat het een feestdag is, vanwege allerheiligen, “zullen we onze winkel openen als blijk van solidariteit”, kondigde het bedrijf aan. “We hebben ook mensen nodig om naar de meest getroffen gebieden te gaan. Na de eerste twee acties wordt binnenkort de donatie van duizenden producten toegevoegd. Deze dagen is al onze kracht en liefde nodig in een stad waar we een jaar geleden meer dan een winkel bouwden - een thuis. Gelukkig is het team veilig en gezond.” Maar aangezien er ‘veel belangrijkere dingen zijn dan kleding’, wilden ze deze reeks acties ondernemen om de gemeenschap te steunen.

Tendam en Ecoalf tonen hun rouw en Scalpers doneert kleding

Samen met deze bedrijven hebben de Spaanse bedrijven Tendam, eigenaar van modeketens zoals Cortefiel, Springfield en Women'secret, en Ecoalf hun logo's in rouw gehuld en met een zwart lint op sociale netwerken, terwijl, samen met een boodschap van rouw en steun voor de getroffenen en hun families, Javier Goyeneche's bedrijf een link deelde vanaf zijn LinkedIn-account naar een publicatie met informatie over hoe de getroffenen van de Dana te helpen. Een ander Spaans modemerk, Scalpers, heeft besloten om te helpen door basiskleding voor de getroffenen te doneren via een samenwerking met het Rode Kruis, waarvan de troepen al aan het werk zijn in de getroffen gebieden. Deze actie wordt uitgevoerd terwijl de directie van het Sevilliaanse modebedrijf heeft gewaarschuwd dat al haar winkels in de getroffen gebieden om veiligheidsredenen gesloten zullen blijven.

Personeel van het Spaanse Rode Kruis. Credits: Cruz Roja Española

“De afgelopen dagen zijn we getuige geweest van de grote impact die de door de Dana getroffen gebieden ondervinden. We zijn diep bedroefd over het verlies van mensen en de omvangrijke materiële schade die de overstromingen in zoveel gemeenschappen hebben veroorzaakt”, aldus Scalpers in een verklaring. “We hebben in samenwerking met het Spaanse Rode Kruis essentiële kleding gedoneerd om directe hulp te bieden aan gezinnen die getroffen zijn door de recente natuurramp. We weten dat in tijden van crisis solidariteit en snelle actie essentieel zijn om het welzijn van mensen te garanderen”, benadrukt het modebedrijf. “We zijn het Rode Kruis zeer dankbaar voor hun onvermoeibare werk en voor het feit dat ze het voor ons mogelijk hebben gemaakt om effectief iets bij te dragen. We moedigen u ook aan mee te helpen.” Scalpers lanceerde een eigen donatieplatform via hun officiële webpagina.

Schenking van 4 miljoen euro door Inditex

Hoewel de Spaanse modemultinational op de achtergrond wilde blijven, hebben twee van de sociale organisaties waarmee het regelmatig samenwerkt, het Rode Kruis en Cartas Spanje, het bedrijf publiekelijk bedankt voor de donatie van 4 miljoen euro - iedere organisatie kreeg 2 miljoen euro. Ze hebben hun dankbaarheid voor deze donaties uitgesproken, terwijl ze gedetailleerd beschrijven hoe ze met deze donaties het werk en de ondersteuningsacties voor de getroffenen die hun medewerkers en actiewerken ter plaatse al uitvoeren, kunnen blijven financieren.

De donatie van de 2 miljoen euro door Inditex aan het Spaanse Rode Kruis “zal de ontwikkeling van de nieuwe acties mogelijk maken om de families die getroffen zijn door de orkaan te ondersteunen en zo bij te dragen aan de acties die de humanitaire organisaties sinds het begin van de noodsituatie heeft ondernomen”, klinkt de verklaring van de NGO. Deze nieuwe acties, zo preciseren ze, zijn enerzijds bedoeld om “bij te dragen aan de herstel- en wederopbouwfase van de getroffen gebieden, door bij te dragen aan de opruim- en puinruimtaken”, en anderzijds aan “de noodzakelijke wederopbouwacties”, waaraan de NGO “altijd in coördinatie met de bevoegde autoriteiten” zal deelnemen. Tegelijkertijd zullen de nieuwe fondsen van het Rode Kruis ook in staat stellen om “onderdak te blijven bieden aan gezinnen die daarom vragen, en tegelijkertijd andere fundamentele hulp te bieden, zoals psychosociale ondersteuning” aan de getroffenen. “Sinds het begin van de noodsituatie is het Rode Kruis 24 uur per dag in touw geweest om duizenden mensen die door de storm zijn getroffen een veilig onderdak te bieden en in hun basisbehoeften te voorzien”, aldus de humanitaire actieorganisatie, die tot nu toe ‘meer dan 3.800 hulpdiensten heeft verleend in de verschillende schuilplaatsen en -middelen, waarbij meer dan 1.200 mensen onderdak hebben gekregen in de 7 schuilplaatsen die in de Valenciaanse Gemeenschap zijn opgezet’. Dit werk, concluderen ze, “was mogelijk dankzij de betrokkenheid van meer dan 160 vrijwilligers”.

Beeld van de effecten van de DANA toen deze door de autonome gemeenschappen Castilla-La Mancha en de Valenciaanse Gemeenschap (Spanje) trok. Credits: Cáritas Española

Cáritas Española dankt Inditex voor “haar steun in het licht van de aanzienlijke schade die is veroorzaakt door de zware overstromingen in het zuidoosten van het land”. “In het kader van de samenwerkingsrelatie die de groep sinds 2007 met onze confederatie onderhoudt, heeft Inditex besloten om 2 miljoen euro bij te dragen aan de noodhulpcampagne van Caritas”, specificeren ze van hun kant, “fondsen die worden doorgesluisd naar de subdelegaties van de diocesane Caritas die het zwaarst getroffen zijn door de Dana, zodat ze met hen kunnen doorgaan in hun werk van steun aan getroffen mensen en gezinnen, evenals voor de wederopbouw van hun centra en faciliteiten die door de storm zijn beschadigd.” Een solidariteitsactie die zal worden aangevuld met, ten eerste, “de vrijwillige bijdragen” die de werknemers van Inditex leveren en die de Spaanse modemultinational zelf zal “kanaliseren”, zowel naar Caritas als naar de rest van de “entiteiten waarmee het een nauwe samenwerkingsrelatie onderhoudt”. Ten tweede heeft het bedrijf onder leiding van Marta Ortega zich ter beschikking gesteld van om, “een bijdrage te leveren met kleding, schoenen en huishoudelijke producten, afhankelijk van de ontwikkeling van deze behoefte”. Deze vraag wordt geëvalueerd door het noodcomité dat is opgericht door de liefdadigheidsorganisatie, die verantwoordelijk is voor het beheer van de respons en hulp aan de getroffenen.

Het is momenteel nog steeds moeilijk om steden te bereiken en daarom blijven de Civiele Bescherming en de Regeringsdelegatie erop aandringen dat er geen verplaatsingen worden gedaan totdat de wegen vrij zijn en er een meer genormaliseerde mobiliteit is, verklaart Aurora Aranda, directeur van Caritas Valencia. Ze vertelde op donderdag ook in afwachting te zijn van de mogelijkheid om de donaties naar de getroffen steden te brengen. “Er werken veel vrijwilligers in de steden om de mensen te begeleiden. Zij hebben zelf ook geleden onder de situatie en voeren deze dubbele taak uit om hun eigen situatie te boven te komen en andere mensen te ondersteunen. Natuurlijk zijn we dankbaar voor alle vrijgevigheid van de Valenciaanse samenleving en heel Spanje, die ons op een immense manier de helpende hand toesteken. Het laat zien dat het belangrijkste in deze crisistijd is om zo dicht mogelijk bij de mensen te zijn die lijden.”

Beeld van de effecten van de DANA toen deze door de autonome gemeenschappen Castilla-La Mancha en de Valenciaanse Gemeenschap (Spanje) trok. Credits: Cáritas Española

Caritas werkt ook samen met de door de orkaan getroffen mensen buiten de Valenciaanse Gemeenschap, onder andere door middel van “een team van vrijwilligers” die “verantwoordelijk zijn voor het bereiden van ontbijt, lunch en diner voor zowel het ingezette contingent als voor de mensen” in de stad Letur, een van de andere door de orkaan getroffen gebieden, zegt Rosa García, directeur van Caritas Diocesana de Albacete. Een team waarvan de leden in coördinatie met de sociale diensten de taak hebben om te voorzien in de behoeften, de buren te begeleiden en emotionele steun te bieden in deze gecompliceerde situatie. Een crisissituatie die ook wordt ervaren in steden zoals de kleine gemeente Mira, waar tot op de dag van vandaag nog steeds families zijn die hun huizen niet kunnen betreden, zegt de pastoor van de gemeente, zullen huizen worden gesloopt omdat ze onbewoonbaar zijn.