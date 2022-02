Noord-Brabant legt komst mega-distributiecentra verder aan banden

De provincie Noord-Brabant scherpt de regels voor de komst van mega-distributiecentra verder aan. Dat melden verschillende Brabantse media, waaronder het Brabants Dagblad en Omroep Brabant, op basis van een statement van gedeputeerde Erik Ronnes.

In de provincie mogen distributiecentra groter dan drie hectare zich momenteel alleen op enkele aangewezen industrieterreinen vestigen. Die regel is er om te voorkomen dat de enorme centra op andere plekken kunnen worden gebouwd. Echter zou een derde van de Brabantse bedrijventerreinen zich in de toekomst nog kunnen openbaren als nieuwe locatie voor een mega-distributiecentrum, bijvoorbeeld als bestaande bedrijfsgebouwen worden gesloopt en het bestemmingsplan van de grond de komst van een groot distributiecentrum toelaat.

Daar willen de provincie, en alle 56 gemeenten daarbinnen, een stokje voor steken. Er komen op korte termijn regels waardoor dat straks niet meer kan. “Nadat we met het aanwijzen van acht bedrijventerreinen de voordeur al dicht hadden gedaan, willen we nu ook de achterdeur dichtgooien,” aldus Ronnes.

Aanleiding voor de maatregelen is dat de groei van lokale bedrijven door de komst van de grote distributiecentra soms wordt ingeperkt. Ook vinden bewoners in de omgeving de centra vanwege hun omvang en doosachtige architectuur geen mooi uitzicht.