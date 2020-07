Noordhollands modebedrijf Kelly Fashion Oostland B.V. failliet verklaard

De Noordhollandse multibrandretailer Kelly Fashion Oostland B.V. is failliet, zo blijkt uit documentatie van Faillissementsdossier. Het faillissement werd op 21 juli uitgesproken door de rechtbank in Alkmaar. Als curator is dhr. Martijn Helmstrijd aangesteld.

Kelly Fashion heeft momenteel acht winkels, in Amsterdam-Noord, Heerhugowaard, Hoorn en Purmerend. Hier zouden in totaal 25 mensen werkzaam zijn. Daarnaast heeft het bedrijf een eigen webshop. Deze is tijdelijk uit de lucht gehaald.

Op de website van Kelly Fashion staat ook een negende winkel in Lelystad vermeld, maar deze valt volgens de dossiers van het bedrijf op Faillissementsdossier en de Kamer van Koophandel niet onder Kelly Fashion Oostland B.V.. Het Noordhollands Dagblad vermeldt op basis van communicatie met een medewerker dat het een zelfstandige winkel betreft.

FashionUnited heeft contact opgenomen met de curator en het hoofdkantoor van het bedrijf voor aanvullende informatie over de oorzaak van het faillissement en mogelijkheden voor eventuele doorstart, maar is nog in afwachting van een reactie. Of de winkels nog open zijn, kon niet worden bevestigd; deze waren niet telefonisch bereikbaar.

In 1990 opende de eerste winkel van Kelly Fashion in Hoorn, zo is op de website van het bedrijf te lezen. Kelly Fashion verkoopt heren- en dameskleding van merken uit het middensegment, waaronder Diesel, Maison Scotch, Drykorn en G-Star Raw.