Noosa-Amsterdam continueert activiteiten in Rusland

Accessoiremerk Noosa-Amsterdam blijft zijn producten als voorheen leveren aan zowel Russische klanten als aan de inwoners van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS), een bondgenootschap van voormalige Sovjet-landen. Daarnaast heeft het merk besloten om de prijzen tot eind maart op hetzelfde niveau te houden.

“De Russische markt is enorm belangrijk voor ons”, verklaart Bart Swankhuizen, eigenaar van Noosa-Amsterdam Lab BV. “Het is een publiek met een ontwikkelde spiritualiteit dat het DNA van Noosa-Amsterdam weerspiegelt. In onze collecties belichamen we symbolen die belangrijk zijn voor verschillende volkeren van de wereld. Zo zijn onze knopen die de tradities van Oost-Slaven vertellen bestsellers. Wij geloven dat het verspreiden van een boodschap van vrede, vriendschap en hoop, het met respect behandelen van mensen uit alle landen en het scheiden van politiek van de relatie tussen gewone mensen onze prioriteit is.”

Elena Lapko, Managing Director in Rusland voegt eraan toe: “Tijdens onze tijd in het land hebben we te maken gehad met verschillende uitdagingen. De meest resonerende zijn de herhaaldelijke waardering van vreemde valuta ten opzichte van de roebel en quarantainebeperkingen. We doen altijd ons best om klanten een kwaliteitsvol product te leveren tegen een eerlijke prijs. Het is zeer waardevol voor ons dat in het licht van de terugtrekking van Rusland uit de internationale arena, strenge sancties en gesloten grenzen, Noosa-Amsterdam zich in Rusland zal blijven ontwikkelen. Ons team werkt nu hard om de prijsverhoging in de hand te houden, die wordt veroorzaakt door de versterking van de euro.”

Het merk Noosa-Amsterdam is in 2009 opgericht in Amsterdam. Sinds 2012 is het merk verkrijgbaar op de Russische markt. De handgemaakte accessoires worden verkocht in Moskou, Sint-Petersburg, Krasnodar, Kaliningrad, Omsk, Kirov, Samara en andere steden, waar het merk wordt vertegenwoordigd door distributeurs. Rusland en Oost-Europa zijn goed voor een derde van de totale omzet van het merk wereldwijd.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.ru. Vertaling en bewerking van Russisch naar Nederlands: Natasja Admiraal.