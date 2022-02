Nordic Capital wil FNG-dochter Ellos Group terug, start procedure

Nordic Capital, oud-eigenaar van de Ellos Group, is een proces gestart om opnieuw eigenaar te worden van de het Zweedse bedrijf. Nordic Capital is namelijk via het bedrijf Cidron e-Com S.À.R.L. een proces gestart om een meerderheidsbelang te krijgen in FNG Nordic AB. FNG Nordic AB is een tak van het Belgische FNG NV. In de tak is de Ellos Group ondergebracht.

FNG NV heeft afgelopen vrijdag zelf het faillissement aangevraagd. Dit meldde het bedrijf donderdag al in een persbericht. Daarom wil Nordic Capital nu weer de eigenaar worden van de Ellos Group. Niet alleen is Nordic Capital de voormalig eigenaar van de Ellos Group, de groep werd in 2019 verkocht aan FNG NV, maar het is ook nog de grootste crediteur van FNG NV.

De relatie tussen Nordic Capital en FNG is sinds de overname op zijn zachtst gezegd niet soepel verlopen. FNG NV kondigde in 2019 de overname van de Ellos Group aan. Hiermee maakte de groep voor het eerst de stap buiten de Benelux. Nordic Capital bleef wel een aandeelhouder met minderheidsbelang in FNG Nordic AB. Aangezien bijna de gehele FNG groep in 2020 failliet ging, alleen FNG NV bleef nog overeind, begon Nordic Capital een arbitrageprocedure tegen FNG. Uiteindelijk werd in april 2021 overeengekomen dat FNG NV Nordic Capital 100 miljoen euro zou betalen. 60 miljoen was onderdeel van de koopsom die nog openstond en 40 miljoen was voor openstaande vorderingen met betrekking tot de overname documenten. Als gevolg van de belofte is de arbitrageprocedure gestopt. Het is op dit moment onduidelijk of de 100 miljoen euro (of een deel hiervan) is betaald aan Nordic Capital.

Nordic Capital schrijft dat FNG Nordic AB en de dochterbedrijven binnen de Ellos Group hun operationele activiteiten verder zetten. Zij zijn niet betrokken bij de faillissementsaanvraag van het Belgische moederbedrijf.

Oud eigenaar Ellos Group start procedure om bedrijf terug te krijgen van FNG

Afgelopen week gaf de raden van bestuur van FNG NV, FNG Belgium BV en FNG Beheer NL BV in een persbericht aan dat ze besloten hebben het faillissement aan te vragen van de venootschappen. "Als gevolg van onder meer de wereldwijde terugval van de waardering van de e-commercesector, zou de opbrengst van een eventuele beursgang of een verkoop van het enige actief Ellos Group intussen fors lager liggen dan wat nodig is om schuldeisers terug te betalen en de duurzame doorstart, waaraan sinds midden 2020 werd gewerkt, mogelijk te maken," aldus het bericht.

In het bericht wordt ook aangehaald dat Nordic Capital een belangrijke schuldeiser is van FNG. "Sinds het faillissement van de Benelux-activiteiten van FNG was het Zweedse e-commercebedrijf Ellos Group het enige overblijvende onderdeel van FNG. FNG kocht Ellos Group in november 2019 van het private equityfonds Nordic Capital. Onder meer omdat de betaling van de verkoop nog niet helemaal afgehandeld was, bleef de vorige eigenaar ook een belangrijke schuldeiser van FNG. Om een gerechtelijke procedure te vermijden, de contractuele vorderingen van haar schuldeisers te kunnen betalen en een doorstart van FNG mogelijk te maken, sloot FNG in april 2020 een dadingsovereenkomst met Nordic Capital en diverse andere schuldeisers."

"De uitvoering van deze dading vergde een succesvolle strategische kapitaalherziening van Ellos Group. De afgelopen periode werden daarbij alle mogelijke opties zeer grondig onderzocht. Helaas is intussen geen van de opties nog realistisch binnen het kader en de timing van de dading."