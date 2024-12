Nordstrom-familie haalt het warenhuis van de beurs in overnamedeal van 6,25 miljard dollar

Een deal die het Amerikaanse warenhuis Nordstrom van de beurs haalt, krijgt goedkeuring van de raad van bestuur. De familie Nordstrom kan alle uitstaande aandelen van het bedrijf verwerven. De familie werkt samen met het Mexicaanse vastgoedbedrijf El Puerto de Liverpool. Samen willen zij de resterende aandelen van het bedrijf kopen voor ongeveer 6,25 miljard dollar (6 miljard euro).

Na de transactie bezit de familie Nordstrom 50,1 procent van de aandelen. Het bedrijf wordt dan privé. El Puerto de Liverpool houdt 49,9 procent. Aandeelhouders ontvangen 24,25 dollar (24,28 euro) in contanten per aandeel, wat een premie van 42 procent is ten opzichte van de prijs op 18 maart 2024, de laatste handelsdag voordat geruchten over de transactie opdoken.

De geruchten over een mogelijke transactie ontstonden nadat bekend werd gemaakt dat Nordstrom investeringsbanken heeft ingehuurd om te kijken naar de mogelijkheid van een privé-structuur. Een speciale commissie werd gevormd nadat Erik en Pete Nordstrom interesse toonden in de verkoop. De familie Nordstrom heeft op dit moment een belang van 30 procent in het bedrijf.

De familie Nordstrom wordt meerderheidsaandeelhouder

De raad van bestuur van Nordstrom heeft de transactie unaniem goedgekeurd. Erik en Pete Nordstrom hebben niet gestemd. Erik, momenteel CEO van het bedrijf, zegt in een verklaring: "Vandaag markeert een spannend nieuw hoofdstuk voor het bedrijf." Hij voegt toe: "Namens mijn familie kijk ik ernaar uit om met onze teams samen te werken en ervoor te zorgen dat Nordstrom nog lang zal bloeien."

Pete, Chief Brand Officer, deelt in zijn verklaring: "We zijn dankbaar voor de medewerkers, klanten en aandeelhouders die Nordstrom hebben gevormd tot het bedrijf dat het vandaag is. Sinds 1901 zetten we ons in om onze klanten de best mogelijke service te bieden en deze dagelijks te verbeteren. We kijken ernaar uit om deze inzet voort te zetten in de volgende fase van de evolutie van het bedrijf."

De transactie wordt gefinancierd door onder meer een equity rollover (herbelegging van de opbrengst van de aandelenverkoop) van de familie en El Puerto de Liverpool, tot 450 miljoen dollar (432,76 miljoen euro) aan leningen onder een nieuwe bankfinanciering van 1,2 miljard dollar (1,15 miljard euro), en kasmiddelen van het bedrijf.

Morgan Stanley & Co. LLC en Centerview Partners LLC adviseren de speciale commissie op het gebied van financiën, terwijl Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP, Lane Powell PC en Davis Wright Tremaine LLP de familie Nordstrom juridisch adviseren.