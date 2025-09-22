NRF 2025: Vier tech-startups die belangrijke uitdagingen in de retail aanpakken

Parijs - Tijdens NRF 2025: Retail's Big Show Europe heeft FashionUnited vier startups geselecteerd uit een brede groep van retailinnovators. De bedrijven maakten deel uit van de Startup Hub met 62 retailtechnologiebedrijven uit 15 landen, evenals een Innovators-showcasegedeelte met meer dan 30 technologiebedrijven. Het evenement van dit jaar, dat plaatsvond van 16 september tot 18 september in Parijs, belichtte een reeks oplossingen die gericht zijn op het aanpakken van moderne retailuitdagingen.

Jonathan Dori over LiveCrew

Jonathan Dory, Livecrew. Credits: Courtesy photo.

Jonathan Dory, oprichter van LiveCrew, legde de retail intelligence-applicatie van zijn bedrijf uit aan FashionUnited. Hij zei dat het platform verkoopmedewerkers in staat stelt om gegevens te verzamelen over klanten die een winkel verlaten zonder iets te kopen. Terwijl e-commerce een schat aan gegevens heeft, merkte Dory op dat fysieke retail vaak geen inzicht heeft in de 80 tot 85 procent van de bezoekers die niets kopen. LiveCrew wil deze kloof overbruggen door informatie te verzamelen over welke producten klanten zochten en waarom ze deze niet kochten. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om merchandising, productaankoop en marketingcampagnes te verbeteren. LiveCrew nam dinsdagavond ook de NRF Retail Award mee naar huis voor het meest 'intelligente gebruik van data'.

Wat doet u?

Wij bieden een SaaS-oplossing die informatie verzamelt van winkelmedewerkers over klanten die een winkel verlaten zonder iets te kopen. Onze oplossing helpt retailers de redenen te begrijpen voor lage conversieratio's in fysieke winkels, waarbij gegevens worden verzameld die vaak alleen beschikbaar zijn in e-commerce-omgevingen.

Welk probleem lost u op?

Wij lossen het probleem op van het niet weten waarom mensen een winkel met lege handen verlaten. Retailers weten wat ze verkopen en aan wie ze het verkopen, meestal met loyaliteitsprogramma's. Maar ons platform vertelt retailers over de 80 tot 85 procent van de mensen die niets kopen. Waardevolle informatie die vaak bekend is bij het winkelpersoneel, maar zelden wordt benut. We voorzien winkelmedewerkers van een app met ongeveer zes snelle vragen die ze over de klant kunnen beantwoorden. Dit vertelt u of mensen vertrekken omdat de juiste producten niet beschikbaar waren, of dat de prijs een probleem was. Door deze fricties te begrijpen, kunnen retailers hun merchandising en drive-to-store campagnes verbeteren.

Wat kost het?

De kosten zijn een maandelijks abonnementsgeld op basis van het aantal winkels dat een retailer heeft.

Clara Six over Ekoo

Clara Six, customer success manager bij Ekoo, sprak over de audio-oplossingen van het bedrijf voor e-commerce websites. Het platform stelt merken in staat om audioclips in te sluiten die zijn opgenomen door productmanagers, ontwerpers of zelfs andere klanten die over producten praten. Deze aanpak, legde ze uit, helpt om de online winkelervaring te humaniseren en meer gedetailleerd, persoonlijk advies te geven, vergelijkbaar met wat een klant in een fysieke winkel zou ontvangen.

Wat doet u?

Wij maken audio-widgets voor websites, die kunnen worden gebruikt om producten en diensten uit te leggen, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat. Ons platform stelt merken in staat om audioclips van hun teams te embedden, zoals productmanagers of ontwerpers, en zelfs klanten, om een meer gedetailleerde en mensgerichte beschrijving van producten te geven. We hebben samengewerkt met het Franse schoenenmerk Repetto en audio gemaakt om klanten te helpen bij het kiezen van de juiste maat, verzorgingstips en ook wat geschiedenis over iconische modellen, enz.

Welk probleem lost u op?

Wij helpen retailers hun websites menselijker te maken en een meer persoonlijke, winkelachtige ervaring te bieden. Onze oplossing helpt retailers om een directere link met klanten te creëren, waardoor de betrokkenheid verder gaat dan standaard tekstbeschrijvingen en afbeeldingen. Je kunt het ook gebruiken voor Google-recensies door klanten. We hebben geconstateerd dat wanneer klanten over het product mogen praten en dat mogen opnemen, ze eigenlijk veel meer zeggen dan wanneer ze worden gevraagd om een recensie te schrijven. Dus de recensies worden op deze manier veel gedetailleerder en uitgebreider.

Wat kost het?

Ekoo past zijn oplossing aan de behoeften van elke klant aan en biedt een proof of concept-periode van drie maanden.

Roy Lugasi over Stork

Roy Lugasi, medeoprichter van Stork, legde het AI-gedreven B2B-platform van het bedrijf uit dat de wereldwijde distributie van luxe goederen herdefinieert. Hij benadrukte dat meer dan 60 procent van de wereldwijde voorraad, ter waarde van honderden miljarden dollars, niet gedigitaliseerd is. Stork digitaliseert dit assortiment en stelt het beschikbaar aan online retailers, waardoor ze toegang hebben tot samengestelde, wereldwijde voorraad op dropship-basis. Het platform beheert de volledige transactie, van dynamische prijsbepaling tot wereldwijde distributie, en fungeert als doorverkoopluik.

Wat doet u?

Stork is een digitaal magazijn voor luxe goederen. Wij zijn een AI-gedreven B2B-platform dat van elk product een verhandelbare digitale asset maakt. Ons platform digitaliseert het assortiment van leveranciers, die groothandels, retailers of merken kunnen zijn, en stelt het beschikbaar aan toppresterende online retailers over de hele wereld. Wij beheren de volledige transactiecyclus, van het bieden van een snelle oplossing voor leveranciers om hun voorraad te digitaliseren tot het afhandelen van dynamische prijzen en het optreden als wederverkoper.

Welk probleem lost u op?

We lossen het probleem op dat een aanzienlijk deel van de wereldwijde voorraad niet gedigitaliseerd of online beschikbaar is. Wij bieden een snelle oplossing voor leveranciers om hun voorraad te digitaliseren en toegang te krijgen tot wereldwijde vraag, waardoor retailers samengestelde selecties van wereldwijde voorraad op dropship-basis krijgen.

Wat kost het?

Niets. Er zijn geen kosten voor de leverancier of de retailer. Stork opereert als wederverkoper en neemt een dynamische markup op de groothandelsprijs, die doorgaans varieert van 10 tot 25 procent.

Save your Wardrobe, screenshot Credits: Save your Wardrobe website.

Mehdi Doghri over Save your Wardrobe

Mehdi Doghri, medeoprichter en chief operating officer van Save your Wardrobe, sprak met FashionUnited over het SaaS-platform van zijn bedrijf, dat modemerken en retailers helpt bij het beheren van hun aftercare- en aftersalesdiensten. Doghri merkte op dat het afhandelen van reparaties, wijzigingen en retouren een operationeel gedoe kan zijn, vaak beheerd via omslachtige e-mailketens. Het platform biedt een digitale white-labeloplossing voor merken om deze activiteiten te beheren, waardoor de kosten worden verlaagd en de klantloyaliteit wordt verbeterd. Save your Wardrobe werd genomineerd voor de 'Seamless Unified Retail' NRF Retail Award.

Wat doet u?

Wij zijn een SaaS-platform voor bedrijven dat modemerken helpt bij het beheren van aftercare- en aftersalesdiensten voor hun klanten. Dit omvat het bieden van een digitale white-labeloplossing voor merken om activiteiten zoals reparaties en wijzigingen te beheren, zowel online als in de winkel.

Welk probleem lost u op?

Wij pakken de operationele moeilijkheden aan van het beheren van aftersalesdiensten. Ons platform biedt een digitale oplossing voor het complexe operationele gedoe van het afhandelen van retouren, reparaties en wijzigingen, waardoor merken de kosten kunnen verlagen en de klantloyaliteit kunnen verhogen. Vorig jaar werkten we samen met het Franse modemerk Sandro om een nieuwe reparatie- en verzorgingsservice voor Sandro-artikelen aan te bieden. Deze service stelt klanten in staat om de levensduur van hun kleding te verlengen door gemakkelijke toegang te bieden tot reparaties, zowel in de winkel als online, en het hele proces van diagnose, kosten, retouren, enz. wordt automatisch uitgevoerd.

Wat kost het?

Het is een SaaS-platform voor bedrijven met een vast bedrag voor installatiekosten voor personalisatie. Daarna wordt een maandelijkse licentievergoeding toegepast, die afhankelijk is van de grootte van de operatie.