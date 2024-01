NRF Retail’s Big Show: 4 consumententrends voor de detailhandel in 2024

New York - Nu het stof langzaam begint neer te dalen na de laatste NRF 2024 Retail's Big Show en de laatste bezoekers van buiten de stad vertrekken, staan we even stil bij een aantal lessen die we hebben geleerd van de jaarlijkse branchebijeenkomst. Tijdens het evenement kwamen toonaangevende retailers uit verschillende sectoren bijeen om de nieuwste innovaties, oplossingen en uitdagingen van de branche te verkennen, waarbij de nadruk lag op wat vandaag de dag het belangrijkst is voor moderne consumenten. Van toenemende zorgen over de kosten van levensonderhoud tot generatieve AI, augmented reality, de metaverse en winkelen via sociale media, er zijn talloze externe factoren gevonden die de verwachtingen van consumenten ten aanzien van retailers in 2024 bepalen. Om retailers te helpen hun strategieën te herdefiniëren, lichten we vier van de belangrijkste consumententrends uit die de retail in 2024 bepalen.

Expo Hall Credits: NRF 2024 Retail's Big Show

1. Betaalbaarheid van essentiële artikelen

Hoewel het consumentenvertrouwen weer aantrekt, vertrouwen veel consumenten nog steeds op de hulp van hun favoriete retailers. Zorgen over de stijgende kosten van levensonderhoud zijn het afgelopen jaar gestabiliseerd, aangezien de inflatie eind 2023 is gedaald, volgens Capgemini. Samenvallend met NRF 2024 bracht het multinationale IT-diensten- en adviesbureau zijn jaarlijkse rapport over consumententrends uit, 'What Matters to Today's Consumer'. Het rapport onthulde een significante verschuiving in de stemming onder consumenten: slechts 43 procent van de Amerikaanse consumenten maakte zich zorgen over een verslechtering van hun persoonlijke financiën in de komende maanden, een schril contrast met de 80 procent die er een jaar geleden nog zo over dacht. Maar ondanks deze verschuiving zijn de verwachtingen van consumenten ten aanzien van retailers wat betreft de betaalbaarheid van essentiële artikelen alleen maar toegenomen. Uit het rapport blijkt dat meer dan twee derde, of 70 procent, van de consumenten wil dat deze artikelen nog meer worden afgeprijsd.

Maar retailers die bereid zijn om aan deze verwachtingen te voldoen, zullen worden beloond, want 73 procent van de consumenten gaf aan loyaal te blijven aan retailers die hen steunen in deze uitdagende tijden, waarbij een vergelijkbaar percentage aangaf in de toekomst meer aankopen te willen doen bij dergelijke ondersteunende retailers. "Hoewel de zorgen van consumenten dit jaar zijn afgenomen, blijven ze voorzichtig met hun uitgaven en zijn ze niet bereid of in staat om meer uit te geven", zegt Lindsey Mazza, global retail lead bij Capgemini Group. "Het is van cruciaal belang dat retailers hun activiteiten transformeren om kostenvoordelen door te geven aan consumenten, die steeds selectiever worden in hun keuze van producten en merken." Daarnaast eisen consumenten transparantie van retailers over productwijzigingen. Een significante 65 procent verwacht geïnformeerd te worden wanneer het gewicht of de kwaliteit van een product afneemt zonder een overeenkomstige prijsdaling, een fenomeen dat bekend staat als respectievelijk shrinkflation en skimpflation.

Innovation Hub Credits: NRF 2024 Retail's Big Show

2. Generatieve AI aanboren

Generatieve kunstmatige intelligentie is de laatste jaren helemaal in en wordt, niet verrassend, steeds vaker gebruikt door consumenten tijdens het winkelen. Volgens het rapport is 72 procent van de consumenten zich bewust van het gebruik van generatieve AI in winkelervaringen en heeft een vijfde van hen het al gebruikt tijdens het winkelen. Van de consumenten die al gebruik hebben gemaakt van AI tijdens het winkelen, heeft meer dan de helft al gereageerd op productaanbevelingen van deze tools en aangegeven dat het hun ervaring aanzienlijk heeft verbeterd. Niet alleen Generatie Z, maar ook 57 procent van de millennials en 50 procent van de boomer-consumenten hebben generatieve AI gebruikt om producten aan te bevelen.

Uit het rapport bleek dat generatieve AI klaar is om de operationele efficiëntie van retailers aanzienlijk te verbeteren, waarbij acht van de tien retailorganisaties opmerkten dat het gebruik van generatieve AI interne processen kan stroomlijnen en het onderhoud van faciliteiten kan verbeteren. Retailorganisaties willen generatieve AI inzetten in hun logistiek om leveringen, operationeel beheer en supply chain management te optimaliseren, zodat ze zich beter kunnen aanpassen aan de veranderende voorkeuren van de consument.

Consumenten zijn echter nog steeds op hun hoede voor de valkuilen van deze nieuwe technologie, omdat het rapport de bezorgdheid over mogelijk misbruik van generatieve AI benadrukt. 65 procent van de consumenten zegt zich zorgen te maken over het feit dat de technologie bedrieglijke of onjuiste getuigenissen en beoordelingen creëert. Daarom moeten retailers transparantie, eerlijkheid en klantvalidatie in gedachten houden wanneer ze generatieve AI inzetten.

VR Credits: NRF 2024 Retail's Big Show

3. Winkeltrends via sociale media

Sociale media blijven een steeds belangrijkere rol spelen voor retailers. Niet alleen voor het ontdekken van producten en het betrekken van consumenten, maar deze platforms worden ook steeds meer het favoriete platform om te winkelen, vooral onder jongere generaties. Volgens het rapport heeft meer dan de helft van de consumenten die een product via sociale media hebben gekocht, ook advies of begeleiding gezocht bij influencers die beweren dat ze een duidelijk overzicht geven van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden voordat de aankoop wordt gedaan. Daarnaast gaf een vergelijkbaar aantal van deze shoppers op sociale media aan dat ze zich tot influencers wenden voor toegang tot exclusieve kortingen en aanbiedingen.

Innovation Hub Credits: NRF 2024 Retail's Big Show

4. Duurzaamheid is de sleutel tot inkoopimpact

Hoewel duurzaamheid altijd al belangrijk is geweest voor zowel retailers als consumenten, blijkt uit het rapport dat consumenten steeds meer vragen om meer transparantie in de duurzaamheidspraktijken van retailers. Consumenten zijn steeds vaker op zoek naar meer gedetailleerde informatie over de duurzaamheidsaspecten van een product, waaronder de effecten op de biodiversiteit, de lucht en het water, voordat ze tot aankoop overgaan. Op dit moment staat meer dan de helft van de ondervraagde consumenten sceptisch tegenover duurzaamheidsclaims van bedrijven. Als ze echter grondige informatie krijgen over de ecologische voetafdruk van een product, is de meerderheid van de ondervraagden bereid om over te stappen op milieuvriendelijkere opties.

Tegelijkertijd verwacht 63 procent van de consumenten dat merken hen actief informeren over duurzame producten. Om hun begrip van de duurzaamheid van producten te vergroten, pleitte bijna de helft van de deelnemers aan het rapport voor de toevoeging van uitgebreide labels en QR-codes op verpakkingen. Velen merkten op dat deze op een gemakkelijk toegankelijke en duidelijke manier essentiële informatie zouden bieden over de koolstofvoetafdruk, het waterverbruik en de recycleerbaarheid van het product.

"Retailers moeten hun operationele strategieën heroverwegen en innovatieve oplossingen invoeren, zoals AI, automatisering en Internet of Things (IoT) om slimmere vraagbepaling, touchless forecasting, efficiënte fulfillment-opties en verbeterde consumenteninteractiviteit mogelijk te maken," voegde Mazza toe. "Dit alles biedt mogelijkheden om de kosten van verkochte goederen te verlagen en cross-channel groei te ontsluiten."

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited US. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.