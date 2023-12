NVM Business: Kleinere winkelruimtes populair, ondernemers stellen uitbreiding uit en winkelruimtemarkt onder druk

Retailers en modemerken geven de voorkeur aan kleinere winkelruimtes en zeggen winkels met grote oppervlakten vaarwel. Het is een trend die al langere tijd te zien is en dit jaar opnieuw wordt vastgesteld.

Uit het rapport ‘Winkelmarkt Rapport 2023’ van NVM Business en Brainbay blijkt dat de opname van winkelruimtes in het derde kwartaal van 2023 met acht procent is gedaald, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De opgenomen winkelruimtes bedragen in totaal 446.400 vierkante meter.

De daling van de opgenomen winkelruimtes staat in lijn met de schaalverkleining van grotere winkelketens - de vraag naar kleinschalige winkelruimtes groeit. Zo is de vraag naar winkel met een winkelvloer tot 100 vierkante meter toegenomen.

Ook is te zien dat de transactielooptijden korter worden, waardoor het aanbod van zowel huur- als kooppanden groeit. Dit zorgt voor een keerpunt: het winkelaanbod in oppervlakte stijgt met 3,3 procent en het aantal in oppervlakte groeit met 7,4 procent. In de afgelopen jaren werd namelijk steeds een daling genoteerd.

Het gestegen aanbod van winkelruimte en -oppervlakte is een gevolg van de stijgende kosten waar retailers en modemerken mee te kampen hebben. Factoren zoals stijgende personeelskosten, de financiële nasleep van de coronacrisis en inflatie drukken op de winstmarges van ondernemers, waardoor de vraag naar winkelruimte afneemt. Winkeliers kiezen er dan ook voor niet verder uit te breiden, aldus NVM Business.

Ondanks dat de winkelruimtemarkt voor uitdagingen staat, is de leegstand in grotere binnensteden de afgelopen drie jaar licht gedaald van 12 naar 10 procent, zo staat in het rapport.

NVM Business ziet 2024 als ‘een uitdagend jaar’ voor de winkelruimtemarkt. Nu winkeliers uitbreidingsplannen schrappen, wordt de vraag naar winkelruimte onder druk gezet en kan dit leiden tot meer aanbod.