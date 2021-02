NXT Fashion vraagt uitstel van betaling aan voor Steps en Miss Etam

NXT Fashion, eigenaar van Miss Etam en Steps, heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat bevestigt het bedrijf in een persbericht. Directe aanleiding voor de aanvraag is de lockdown die halverwege december door de overheid werd ingesteld en waardoor de 39 winkels van Miss Etam en de vijf van Steps moesten sluiten. Daardoor werd de omzet ‘vrijwel nihil’, zo is in het persbericht te lezen.

Daarnaast wees het UWV het verzoek van NXT Fashion om gebruik te maken van de NOW van de hand, omdat het NXT Fashion ziet als een nieuwe onderneming. Daardoor kon NXT Fashion de salarissen van de 340 werknemers over de maand januari niet uitbetalen. Vanochtend meldde vakbond AVV al dat het om deze reden in samenwerking met de ondernemingsraad van Miss Etam werkte aan een faillissementsaanvraag. Een faillissement zou de werknemers alsnog van een inkomen voorzien, aldus de vakbond.

In december werd al surseance aangevraagd voor het distributiecentrum en shared service center van Miss Etam en Steps. Deze gingen vlak voor de jaarwisseling failliet.

Surseance-aanvraag voor Steps en Miss Etam, UWV wijst verzoek NOW af

“We zijn heel lang in gesprek geweest met het UWV om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling, maar dat is helaas niet gelukt,” aldus Martijn Rozenboom, eigenaar van NXT Fashion. “Met als resultaat dat we nu surseance moeten aanvragen. Ik ben zwaar teleurgesteld.” Volgens Rozenboom is NXT Fashion geen nieuwe onderneming, maar een doorgestarte onderneming - en dus een bestaand bedrijf.

Rozenboom vindt de surseance ‘ontzettend triest voor de werknemers’, zo stelt hij in het persbericht. “Dit was echt niet nodig. Maar het aanvragen van surseance is nu echt onvermijdelijk.”

NXT Fashion nam Miss Etam en Steps in september over nadat de eerdere eigenaar, modegroep FNG, in het voorjaar failliet ging. “Ik heb deze merken juist gekocht omdat ik een goede toekomst voor ze zag. Door de lockdown moesten plotseling alle winkels dicht. Voor een bedrijf dat uit het dal omhoog krabbelt, komt die klap extra hard aan.”

Of de faillissementsaanvraag ook gaat leiden tot een faillissement blijft afwachten. De winkels van Miss Etam en Steps zijn voorlopig hoe dan ook gesloten in verband met de lockdown. Ook de beide webshops zijn uit de lucht.