Nylon recycling: Epoch Biodesign haalt 12 miljoen dollar op in financieringsronde

Het Britse biotechnologiebedrijf Epoch Biodesign heeft een strategische financieringsronde van 12 miljoen Amerikaanse dollar (10,3 miljoen euro) afgesloten. De investering komt onder andere van het Canadese sportkledingmerk Lululemon, Kompas VC, Happiness Capital, Extantia en Leitmotif (een durfkapitaalfonds gesteund door Volkswagen) en is bedoeld om de commercialisering van gerecycled nylon te versnellen.

In een verklaring meldt Epoch Biodesign, een leider in enzymatische recyclingtechnologie, dat de nieuwe financiering het totaal opgehaalde kapitaal op meer dan 50 miljoen Amerikaanse dollar brengt. Dit zal helpen om op grote schaal gerecycled nylon van nieuw-kwaliteit te leveren.

Deze stap volgt op de opschaling van de productie van de pilotfabriek naar een nieuwe, veel grotere demonstratielocatie. Deze locatie zal de commerciële productie van gerecycled nylon 6,6-materiaal valideren, waarvoor geen nieuwe grondstoffen nodig zijn. De enzymatische recyclingtechnologie van Epoch breekt afgedankte nylonkleding en andere afvalmaterialen af tot hun chemische bouwstenen, specifiek adipinezuur en HMDA. Uit deze grondstoffen kunnen volledig nieuwe polymeren en garens van nieuw-kwaliteit worden geproduceerd.

Belangrijk is dat het proces werkt op gemengd textiel en gecoate vezels die conventionele mechanische en chemische recycling niet kunnen verwerken. Dit vergroot het aanbod van beschikbare grondstoffen voor de kledingindustrie aanzienlijk.

Lululemon steunt Epoch Biodesign voor grootschalige levering van gerecycled nylon van nieuw-kwaliteit

Jacob Nathan, oprichter en directeur van Epoch Biodesign, zei: “We zijn verheugd de afsluiting van deze strategische financieringsronde aan te kondigen, met investeringen van zowel bestaande investeerders als nieuwe partners. Vanuit de kledingindustrie zijn we trots op de nieuwe steun van Lululemon, een sportkledingmerk bekend om innovatie en kwaliteit. We verwelkomen ook Leitmotif, een deep tech-investeerder met sterke banden met de auto-industrie, een belangrijke sector voor Epoch. Nylon 6,6 is een cruciaal materiaal voor zowel de kleding- als de auto-industrie, maar een circulaire oplossing op grote schaal is nog niet succesvol gebleken.

“De steun van dergelijke partners benadrukt het momentum van Epoch en versnelt onze plannen om van een productie van meerdere tonnen naar een schaal van meerdere kilotonnen te groeien. Binnenkort zal gerecycled nylon 6,6 beschikbaar zijn voor onze partners in de kleding-, auto-industrie en daarbuiten.”

Epoch hoopt dat deze investeringsronde zijn wereldwijde commercialiseringsstrategie zal bevorderen. Ook hoopt het de samenwerkingen in de kleding- en auto-industrie te verdiepen. Een voorbeeld hiervan is de recente ondertekening van een memorandum van overeenstemming tussen Epoch en Invista, een wereldleider in de productie van nylon 6,6.