Oakley Capital neemt Smythson over

Smythson of Bond Street, de 137 jaar oude Britse leverancier van lederwaren en luxe papierwaren, begint een nieuw hoofdstuk in zijn rijke geschiedenis dankzij een investering van Oakley Capital. Deze stap plaatst Smythson binnen Oakley's toenemende focus op erfgoedgedreven, hoogwaardige lifestylemerken via het Iconic BrandCo-platform.

De transactie toont Oakley's aanhoudende vertrouwen in de veerkracht en het wereldwijde groeipotentieel van niche-Europese luxe. Het weerspiegelt ook een bredere verschuiving binnen het middensegment van de private equity, waar investeerders actief op zoek zijn naar gevestigde merken met een sterk verhaal en een onbenut digitaal potentieel.

Smythson voegt zich bij een groeiend aantal merken onder Oakley's Iconic BrandCo, waaronder Globe-Trotter, Connolly en Alessi. Het bedrijf heeft onlangs zijn positie versterkt met investeringen in Fornasetti en Fabbrica Pelletterie Milano. Samen vormen deze overnames een portfolio rijk aan vakmanschap en cultureel kapitaal, kwaliteiten die waardevol blijven in een gefragmenteerde wereldwijde luxemarkt die steeds meer gepolariseerd is tussen ultraluxe giganten en wendbare, digitaal georiënteerde onafhankelijke merken.

De nieuwe CEO van Smythson, Paolo Porta, voorheen werkzaam bij Jimmy Choo en Hunter, zal naar verwachting de volgende groeifase van het merk leiden met een strategische nadruk op internationale expansie, met name in de Verenigde Staten, Europa en Japan. Het plan omvat een herziening van de digitale distributie, bredere franchising en hernieuwde aandacht voor samenwerkingen tussen categorieën.

Dit sluit aan bij Oakley's uitgesproken investeringsstrategie: het verbeteren van digitale activiteiten, het uitbreiden van de wereldwijde retail aanwezigheid en het ontsluiten van operationele efficiëntie. Belangrijk is dat het bedrijf zijn productierelatie met Tivoli Group heeft behouden, waardoor de continuïteit in de lederen toeleveringsketen behouden blijft - een detail dat waarschijnlijk trouwe klanten en retailers gerust zal stellen.

Brits erfgoedmerk

Smythson, opgericht in 1887 en vooral bekend als de uitvinder van de draagbare agenda, dankt zijn reputatie aan een combinatie van ingetogen Brits design en verfijnd materiaalgebruik. Hoewel het merk een toegewijde klantenkring heeft en een koninklijk predicaat bezit, is het relatief niche gebleven - iets wat Oakley nu wil veranderen.

Volgens Peter Dubens, CEO van Oakley Capital, onderstreept de overname het geloof dat erfgoedmerken 'niet van de ene op de andere dag gecreëerd kunnen worden'. Vicente Castellano, de operationeel partner van de groep die toezicht houdt op Iconic BrandCo, beschreef Smythson als 'een echte mijlpaal' in de opbouw van een portfolio van wereldwijde lifestylebedrijven. Beide leidinggevenden zien de mogelijkheid om Smythson's aanbod, gebaseerd op functionaliteit, vakmanschap en esthetische precisie, uit te breiden naar een breder wereldwijd aanbod zonder de kern-DNA te verwateren.

Hoewel de omzet van Smythson niet bekendgemaakt wordt, wijzen marktanalisten op het groeitraject van vergelijkbaar gepositioneerde merken zoals Moynat of Serapian, die beide met succes hun erfgoed in nieuwe markten hebben benut via digitale en ervaringsgerichte retailformats.