Odlo neemt zeilkledingmerk Henri-Lloyd over

Sport- en performancekledingbedrijf Odlo International AG neemt het Britse zeilmerk Henri-Lloyd over, zo blijkt uit een persbericht van de eerste. Het overnamebedrag wordt in het bericht niet gedeeld.

Hugo Maurstad, voorzitter van de raad van bestuur van Odlo, zegt in het persbericht: ‘Henri-Lloyd en Odlo zijn beide bedrijven die voortkomen uit technologische innovatie op het gebied van buitensportkleding, en ze zullen elkaar in de toekomst aanvullen.” Odlo stelt zich allereerst ten doel om ‘het productassortiment en het geografische bereik’ van Henri-Lloyd ‘verder uit te bouwen’.

Enkele maanden geleden nam Odlo ook al Janus over, een Noorse producent van merinowollen onderkleding die eveneens geschikt is voor sporten, of voor koude winters. De overname van Henri-Lloyd ‘onderstreept de toewijding van het merk [Odlo] om het portfolio verder te laten groeien’.

Odlo werd in 1946 opgericht, eveneens in Noorwegen. Momenteel is het bedrijf gevestigd in Zwitserland. Het verkoopt sport- en performancekleding voor vrouwen, mannen en kinderen en is daarmee in veertig landen actief. Henri-Lloyd bestaat sinds ongeveer zestig jaar en verkoopt zeilkleding en -accessoires voor vrouwen en mannen.