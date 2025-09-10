Off-price aandelen: Strategische expansie Ross Stores stimuleert groei te midden van marktdruk

Met de opening van één nieuwe winkel per week gedurende de afgelopen vijf jaar, exploiteert het bedrijf nu meer dan 2.200 winkels binnen de concurrerende mode- en woonaccessoiressector. Het bedrijf voert voornamelijk twee merken: Ross Dress for Less en dd's DISCOUNTS. Deze analyse komt op een moment dat het bedrijf onlangs kwartaalcijfers heeft gepubliceerd, die een stabiele prestatie en een strategische focus op het uitbreiden van zijn fysieke aanwezigheid laten zien om toekomstige groei te stimuleren. Ross Stores heeft momenteel een sterke positie in de markt en spreekt prijsbewuste consumenten aan.

Bedrijfsprofiel en geschiedenis

Ross Stores, opgericht in 1957 door Stuart G. Moldaw, richtte zich op het aanbieden van merk- en designerartikelen met aanzienlijke kortingen. Het bedrijfsmodel is gebaseerd op het aanbieden van een constante roulatie van producten met hoge kortingen, wat een 'schattenjacht'-ervaring creëert voor klanten. Dit model stelt het bedrijf in staat om te opereren zonder de beperkingen van een traditionele retailkalender.

Barbara Rentler is de chief executive officer van het bedrijf, een functie die ze sinds 2014 bekleedt. Het bedrijf is uitgegroeid tot de grootste off-price kleding- en woonmodeketen in de Verenigde Staten. De marktpositie van het bedrijf is aanzienlijk, met 1.873 Ross Dress for Less-winkels in 44 staten, het District of Columbia, Guam en Puerto Rico, en 360 dd's DISCOUNTS-locaties in 22 staten, waarmee het totale aantal winkels op 2.233 komt.

De prijsklasse van het bedrijf ligt ruim onder die van traditionele warenhuizen, met een gemiddelde prijs die twintig tot zestig procent lager ligt. Voorbeelden van gangbare artikelen en prijzen zijn een merkt-shirt voor vijf dollar, een spijkerbroek voor achttien dollar of een woonaccessoire voor twaalf dollar. Het bedrijf produceert zijn eigen goederen niet, maar koopt ze in bij een uitgebreid netwerk van leveranciers. Het grootste deel van hun productie is afkomstig van wereldwijde leveranciers, met een aanzienlijk deel van de goederen afkomstig uit China.

Het meest opvallende nieuws van het bedrijf in de afgelopen twee jaar was het strategische expansieplan, inclusief de opening van nieuwe distributiecentra en talloze nieuwe winkels. Deze agressieve fysieke groeistrategie, in combinatie met sterke winstrapporten, is een belangrijke drijfveer geweest voor de aandelenkoers. De aandelenkoers fluctueert sinds juni 2022 als gevolg van een combinatie van factoren, waaronder macro-economische druk zoals inflatie en consumentenvertrouwen, evenals de operationele efficiëntie van het bedrijf en het vermogen om de voorraad effectief te beheren. Recente positieve winstverrassingen en een optimistische vooruitzichten hebben geleid tot een recente stijging van de aandelenkoers.

Prestaties en financiële vooruitzichten

Het bedrijf had zijn beursgang op 8 augustus 1985 tegen een prijs van zeventien dollar per aandeel, wat na correctie voor aandelensplitsingen 0,53 dollar per aandeel was.

Ontwikkeling van de aandelenkoers

Ross Stores heeft op de lange termijn een sterke aandelenkoersontwikkeling laten zien. De hoogste koers ooit voor het aandeel was 158,69 dollar, terwijl de laagste koers ooit 0,20 dollar was in 1986. Aan het begin van dit jaar bedroeg de aandelenkoers ongeveer 130 dollar, met een dieptepunt voor het jaar van 122,36 dollar. In de afgelopen vijf en tien jaar heeft het aandeel consequent beter gepresteerd dan de bredere markt, gedreven door zijn veerkrachtige bedrijfsmodel en effectief voorraadbeheer.

Omzet en groei

Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een consistente omzetgroei laten zien, met een omzet van 21,1 miljard dollar in boekjaar 2025, een stijging van 3,69% ten opzichte van 2024. In de drie maanden eindigend op 2 augustus 2025 bedroeg de omzet 5,529 miljard dollar, een stijging van 5% op jaarbasis. De toekomstperspectieven voor de komende één tot drie jaar blijven positief, waarbij analisten een jaarlijkse omzetgroei van 4,9% voorspellen. De belangrijkste drijfveren voor deze groei zijn de voortdurende uitbreiding van het winkelnetwerk en het vermogen van het bedrijf om prijsbewuste consumenten aan te trekken in verschillende economische klimaten. Remmende factoren kunnen zijn toegenomen concurrentie, economische neergang die de discretionaire uitgaven beïnvloedt en verstoringen in de toeleveringsketen.

Winstgevendheid

Ross Stores heeft solide winstgevendheidscijfers gehandhaafd. In de afgelopen jaren schommelde de brutowinstmarge rond 32%, waarbij het laatste boekjaar 32,7% bereikte. Het vermogen van het bedrijf om goederen tegen lage kosten te verkrijgen en een efficiënte toeleveringsketen te handhaven, is een belangrijke factor die van invloed is op de winstgevendheid. De nettowinst voor de drie maanden eindigend op 2 augustus 2025 bedroeg 508 miljoen dollar, een daling ten opzichte van 527 miljoen dollar in dezelfde periode in 2024, voornamelijk als gevolg van hogere kosten.

Dividend en kasstroom

Het bedrijf heeft een consistent dividendbeleid en keert driemaandelijks dividend uit. Het huidige dividendrendement is 1,07%. Het dividend is vier opeenvolgende jaren verhoogd, wat duidt op financiële stabiliteit. De payout ratio is laag met 24,66%, wat aangeeft dat het bedrijf een aanzienlijk deel van zijn winst behoudt voor herinvestering in het bedrijf. De ontwikkeling van de vrije kasstroom is sterk geweest, waardoor het bedrijf zijn winkeluitbreidingsplannen kon financieren en waarde kon teruggeven aan de aandeelhouders.

Concurrentievergelijking

In vergelijking met belangrijke concurrenten in de off-price sector, zoals TJX Companies (TJX) en Burlington Stores (BURL), laat Ross Stores concurrerende financiële prestaties zien. Qua groei hebben alle drie de bedrijven hun aantal winkels uitgebreid, maar Ross Stores is bijzonder agressief geweest in zijn expansie. De brutomarges van Ross Stores zijn vergelijkbaar met die van TJX, maar over het algemeen lager dan die van Burlington Stores. De waardering van Ross Stores, gemeten aan de hand van de koers-winstverhouding, is echter ongeveer 23,65, wat in lijn ligt met of iets hoger is dan die van zijn concurrenten, wat suggereert dat beleggers een premiumwaardering toekennen vanwege de consistente prestaties en het groeipotentieel.

SWOT-analyse

Sterktes

Sterke merkherkenning: Ross Dress for Less is een bekend merk in de Verenigde Staten, met een loyaal klantenbestand dat wordt aangetrokken door de 'schattenjacht'-winkelervaring.

Ross Dress for Less is een bekend merk in de Verenigde Staten, met een loyaal klantenbestand dat wordt aangetrokken door de 'schattenjacht'-winkelervaring. Effectief voorraadbeheer: Het off-price model van het bedrijf zorgt voor een snelle omloopsnelheid van goederen en een effectief voorraadbeheer, waardoor het risico van het aanhouden van verouderde voorraad wordt verminderd.

Het off-price model van het bedrijf zorgt voor een snelle omloopsnelheid van goederen en een effectief voorraadbeheer, waardoor het risico van het aanhouden van verouderde voorraad wordt verminderd. Agressieve winkeluitbreiding: Het strategische plan van het bedrijf om jaarlijks een aanzienlijk aantal nieuwe winkels te openen, biedt een duidelijke route voor toekomstige omzet- en marktaandeelgroei.

Zwaktes

Afhankelijkheid van fysieke retail: Het bedrijfsmodel is sterk afhankelijk van fysieke winkels, omdat het een substantiële e-commerce aanwezigheid mist, waardoor het kwetsbaar is voor verschuivingen in het winkelgedrag van consumenten.

Het bedrijfsmodel is sterk afhankelijk van fysieke winkels, omdat het een substantiële e-commerce aanwezigheid mist, waardoor het kwetsbaar is voor verschuivingen in het winkelgedrag van consumenten. Afhankelijkheid van externe inkoop: Het bedrijfsmodel is afhankelijk van het verkrijgen van merkgoederen met korting, wat kan worden beïnvloed door de beschikbaarheid van leveranciers en schommelingen in de groothandelsmarkt.

Het bedrijfsmodel is afhankelijk van het verkrijgen van merkgoederen met korting, wat kan worden beïnvloed door de beschikbaarheid van leveranciers en schommelingen in de groothandelsmarkt. Kwetsbaarheid voor economische neergang: Hoewel off-price retail het goed kan doen tijdens economische onzekerheid, kan een langdurige en ernstige neergang de discretionaire uitgaven van consumenten negatief beïnvloeden.

Kansen

Uitbreiding van e-commerce: Het ontwikkelen van een robuust e-commerce platform zou het marktbereik van het bedrijf aanzienlijk kunnen vergroten en een jongere, digitaal native consumentenbasis aantrekken.

Het ontwikkelen van een robuust e-commerce platform zou het marktbereik van het bedrijf aanzienlijk kunnen vergroten en een jongere, digitaal native consumentenbasis aantrekken. Richten op nieuwe demografische gegevens: Het bedrijf zou nieuwe marketingstrategieën en productlijnen kunnen verkennen om een breder scala aan consumenten aan te spreken, inclusief Generatie Z.

Het bedrijf zou nieuwe marketingstrategieën en productlijnen kunnen verkennen om een breder scala aan consumenten aan te spreken, inclusief Generatie Z. Innovatie van de toeleveringsketen: Investeren in nieuwe technologieën voor de toeleveringsketen en logistiek zou de activiteiten verder kunnen optimaliseren en de kosten kunnen verlagen.

Bedreigingen

Intense concurrentie: De off-price sector is zeer concurrerend, met gevestigde spelers zoals TJX Companies en Burlington Stores, evenals fast fashion en online retailers.

De off-price sector is zeer concurrerend, met gevestigde spelers zoals TJX Companies en Burlington Stores, evenals fast fashion en online retailers. Economische schommelingen: Een economische neergang of periodes van hoge inflatie kunnen de consumentenuitgaven voor niet-essentiële artikelen beïnvloeden, wat de verkoop mogelijk kan belemmeren.

Een economische neergang of periodes van hoge inflatie kunnen de consumentenuitgaven voor niet-essentiële artikelen beïnvloeden, wat de verkoop mogelijk kan belemmeren. Handelsreguleringen en tarieven: De sterke afhankelijkheid van het bedrijf van geïmporteerde goederen, met name uit China, maakt het kwetsbaar voor veranderingen in het handelsbeleid en het opleggen van nieuwe tarieven.

Duurzaamheid en ESG

De ESG-inspanningen van Ross Stores worden gedetailleerd beschreven in de MVO-rapporten (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Het bedrijf richt zich op verschillende initiatieven, met name op sociaal en governance gebied.

Milieu: Het milieubeleid van het bedrijf richt zich op het verkleinen van de ecologische voetafdruk door middel van energie-efficiëntie en afvalverminderingsprogramma's.

Het milieubeleid van het bedrijf richt zich op het verkleinen van de ecologische voetafdruk door middel van energie-efficiëntie en afvalverminderingsprogramma's. Sociaal: Het bedrijf benadrukt zijn betrokkenheid bij diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie (DE&I) door een respectvolle werkplekcultuur te bevorderen, divers talent aan te trekken en gemeenschapsnetwerken te ondersteunen.

Het bedrijf benadrukt zijn betrokkenheid bij diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie (DE&I) door een respectvolle werkplekcultuur te bevorderen, divers talent aan te trekken en gemeenschapsnetwerken te ondersteunen. Governance: Het governancekader van het bedrijf zorgt voor transparantie en verantwoording, met openbaarmakingen die in lijn zijn met kaders zoals de Global Reporting Initiative (GRI).

Hoewel het bedrijf vooruitgang heeft geboekt, zijn de ESG-prestaties onder de loep genomen, met name op bepaalde milieu- en sociale gebieden, en heeft het van sommige ratingbureaus een lage impactscore gekregen. Voor beleggers en consumenten neemt de relevantie van ESG-factoren toe, met toenemende druk op bedrijven om blijk te geven van hun inzet voor duurzame en ethische praktijken. Hoewel sommige ESG-inspanningen van het bedrijf opmerkelijk zijn, is er ruimte voor verbetering op gebieden zoals transparantie van de toeleveringsketen en uitgebreide milieudoelstellingen.

Aandelenkoers Ross Stores afgelopen vijf jaar Credits: Yahoo Finance

Conclusie en perspectief voor beleggers

Ross Stores presenteert een aantrekkelijke case voor beleggers vanwege het solide bedrijfsmodel, de consistente omzetgroei en het effectieve management. De gedisciplineerde off-price strategie van het bedrijf heeft zich veerkrachtig bewezen, zelfs in uitdagende economische omstandigheden.

Dit aandeel is mogelijk geschikt voor een waardebelegger die op zoek is naar een stabiel bedrijf met een bewezen staat van dienst en sterke fundamentals. De consistente dividenduitkeringen en de lage payout ratio maken het ook een aantrekkelijke optie voor een dividendgroeibelegger. De strategische winkeluitbreiding van het bedrijf biedt een duidelijk groeiverhaal, wat ook een groeibelegger zou kunnen aanspreken.

De belangrijkste risico's voor het aandeel zijn de sterke afhankelijkheid van fysieke retail in een wereld die steeds meer wordt gedomineerd door e-commerce en de blootstelling aan macro-economische en geopolitieke factoren die van invloed kunnen zijn op de consumentenuitgaven en toeleveringsketens. De sterke merkloyaliteit en het vermogen van het bedrijf om zich aan te passen aan de marktomstandigheden bieden echter een aanzienlijk potentieel voor groei op lange termijn.

Disclaimer: Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt op geen enkele wijze financieel of beleggingsadvies. Beleggers dienen hun eigen uitgebreide onderzoek en analyse uit te voeren voordat ze beleggingsbeslissingen nemen.