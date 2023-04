Offprice e-tailer Best Secret Group SE streeft voor het eerst 1 miljardgrens voorbij

De Duitse Best Secret Group SE heeft in het boekjaar 2022 een omzet van ruim 1 miljard euro behaald, zo blijkt uit het financiële verslag van de groep. Het is voor het eerst dat de offprice e-tailer deze omzetgrens voorbij streeft. Dit deed het bedrijf dankzij een omzetstijging van 11,5 procent.

De groep geeft aan dat de omzetstijging te danken is aan sterke merkrelaties en verdere groei in het aantal actieve klanten in combinatie met robuuste ’customer order economics’. Hoewel Best Secret van oorsprong een Duits bedrijf is, is de internationale markt een belangrijke groeicomponent voor het bedrijf. Het internationale segment was in het boekjaar 2022 namelijk goed voor 34 procent van de totale omzet en was goed voor 357,8 miljoen euro. Dit segment is in het boekjaar met 33,7 procent gestegen. Duitsland zelf was nog steeds goed voor 693,3 miljoen euro.

Het aangepaste ebitda (winst voor belastingen, rente, amortisatie en afschrijven) kwam in het boekjaar neer op 137,7 miljoen euro. Hiermee blijft het nagenoeg gelijk met het niveau van het boekjaar 2021. Best Secret geeft wel aan in het boekjaar te maken hebben gehad met hogere retours, hogere transportkosten vanwege internationale expansie en verminderde voorraad beschikbaarheid. Deze elementen drukten op de winst.