Oger neemt multibrandstore Didato over

Luxe herenmodezaak Oger heeft de Amsterdamse high-end multibrandstore Didato overgenomen. Dat meldt het bedrijf in een persbericht.

Met de overname breidt het merkenaanbod van Oger uit met luxe herenlabels als Valentino, Givenchy, Balmain en Lanvin. “De overname biedt een uitgelezen kans om de wereld van menswear merken te verbinden met designer brands,” zegt Björn Hillerström, CCO van Oger, in het bericht. Welk bedrag met de overname is gemoeid, is onbekend.

“Als familiebedrijf is het logisch om te denken aan de volgende generaties. De volgende generaties Oger-mannen die niet alleen in pak gekleed gaan, maar tevens een voorliefde hebben voor exclusieve designermerken,” stelt Oger-CEO Martijn Lusink. Hij vervolgt: “Zo is er dus nu Didato om deze vraag in zijn volledigheid te kunnen vervullen.”

Voor Didato en zijn winkelconcept zal er niet erg veel veranderen, stelt een woordvoerster van Oger. Wel is een webshop van Didato gelanceerd, en zal de zaak zich meer gaan richten op persoonlijke service. De naam blijft hetzelfde.

Beeld: Didato-winkel, via Architectenweb