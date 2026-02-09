Oh Polly rapporteert hogere winstgevendheid ondanks omzetdaling

De Schotse damesmoderetailer Oh Polly heeft zijn jaarverslag ingediend over het jaar eindigend op 30 april 2025. Hieruit blijkt een aanzienlijke stijging van de winst voor belastingen, ondanks een daling van de totale omzet. De winst voor belastingen van het in Glasgow gevestigde bedrijf steeg naar 10,55 miljoen pond (12,1 miljoen euro) in vergelijking met het voorgaande jaar. Het bedrijf is bekend om zijn social-first marketingstrategie en de merken Oh Polly en Bo + Tee.

De winstgevendheidsstijging vindt plaats in een periode van consolidatie voor de retailer. De omzet over de 52 weken eindigend op 27 april 2025 bedroeg 68,09 miljoen pond. Dit is een daling van 6,7 procent ten opzichte van de 72,98 miljoen pond in het boekjaar 2024.

Ondanks de daling van de totale omzet, zette het bedrijf zijn internationale expansie voort. Terwijl de verkoop in het Verenigd Koninkrijk daalde van 48,21 miljoen pond naar 39,29 miljoen pond, toonden de markten in de rest van de wereld en Europa veerkracht. De omzet in de rest van Europa groeide naar 17,66 miljoen pond, terwijl het segment ‘rest van de wereld’ steeg naar 11,15 miljoen pond.

De directie van Oh Polly merkt op dat het bedrijf goed gepositioneerd blijft in de markt, ondanks de impact van inflatie en de gestegen kosten van levensonderhoud op zijn klantenbestand. Het bedrijf blijft gebruikmaken van zijn aanwezigheid op sociale media en de focus op de community om zijn positie als belangrijke speler in de damesmodesector te behouden.

Vooruitkijkend verwacht de directie dat het komende boekjaar uitdagend zal zijn vanwege internationale tariefwijzigingen en inflatie. De directie blijft echter vol vertrouwen in het vermogen van het bedrijf om nieuwe markten en verkoopkanalen aan te boren.